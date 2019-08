Calzone! Pagani overweegt een P.C. Hoofttractor

Wanneer knotsgekke Italianen het in hun bol krijgen, dan is het écht aan.

De SUV- en crossovertrend. Eén van die dingen in de autowereld dat verafschuwd wordt door de fans, terwijl ze als warme broodjes over de toonbank vliegen. De Cayenne is niet aan te slepen, de Urus en Bentayga bewijzen ook al een tijdje hun succes en ook Rolls-Royce haar Cullinan is niet aan te slepen. Dus wat nou merkwaarden door de plee spoelen? Geld verdienen, daar zijn we op uit!

De grens wordt getrokken bij de top der toppen. Je zal de woorden “ja, wij gaan een SUV bouwen” nooit uit de mond van Christian von Koenigsegg horen komen. Waar Bugatti erover in dubio lijkt te zitten, is er naast Koenigsegg nog één fabrikant die ons gerust kan stellen over het feit dat zij gewoon knotsgekke V12-monsters blijft bouwen. Pagani, wat de een na de andere bizarre hypercar op de markt brengt met een beresterke V12 van AMG. Kom op Horacio, maak ons blij en zeg dat je een dikke vinger geeft aan de milieumensen. Dat onderwerp kaartte Autocar aan en zij hebben er goed en slecht nieuws over.

Aangezien wij niet zo interactief zijn dat je nu kan kiezen welk nieuws je eerst wil horen, gooien we gewoon het slechte nieuws erin. Ja: in de board rooms liggen plannen voor een SUV/crossover van Pagani. Die moet wel in het plaatje van Pagani passen en Horacio is een strenge man op dat gebied. De auto moet een prijskaartje van 3 miljoen euro krijgen en net als de Zonda en Huayra is er een samenwerking op technisch gebied met Mercedes. Een 3 miljoen kostende GLE Coupé van een merk met een reputatie te danken aan supercars, ziet u dat zitten?

Het goede nieuws is dat een dergelijk project niet in werking gezet gaat worden vóór 2025. Bovendien gaat Pagani alleen aan dit project werken als de kopers er animo voor hebben, wat dat betreft is het logisch dat het uit kan. Verder in het nieuws: wat sowieso eerder op de planning staat is de Pagani ‘C10’ (interne codenaam), de opvolger van de Huayra. Die gaat dezelfde AMG V12 gebruiken omdat die unit gehomologeerd is tot 2026. In ieder geval tot en met die tijd kunnen we genieten van top notch Italiaans geweld. Het enige wat de puristen misschien iets minder leuk vinden is dat de milieumensen blij gemaakt worden met een EV van Pagani. Maar goed, onder meer Rimac en Lotus bewijzen dat dat niet perse iets slechts hoeft te zijn.