Livestream: Goodwood Festival of Speed 2018!

Hier kun je het evenement volgen.

Eerder dit jaar gaven we al een fraai overzicht van waar je de 24 uur van Le Mans nu precies kon volgen. Een uiterst essentieel artikel, want zoals verwacht ging Fernando Alonso er, samen met Kazuki Nakajima en Sebastien Buemi, met de overwinning vandoor. In tegenstelling tot de langeafstandsrace in Frankrijk, dat nauwelijks fatsoenlijk te volgen was, hebben de autoliefhebbende Britten het beter voor elkaar.

Het jaarlijkse Goodwood Festival of Speed wordt namelijk, heel simpel, uitgezonden op het officiële kanaal van Goodwood Road & Racing. De Britten delen hun passie graag met de buitenwereld, want de verschrikkelijk stoere Revival-races worden net zo goed regelmatig uitgezonden.

Het Festival of Speed, dat gehouden wordt op het landgoed van Lord March (nu Duke of Richmond), staat dit jaar in het teken van het 25-jarig bestaan van het evenement. Hierom zal de hertog gedurende het vier dagen durende festival zijn 25 favoriete momenten van de eerste 25 edities terug laten keren.

Afgezien van deze 25 momenten komen er ook dit jaar talloze merken, fabrikanten, coureurs, bekendheden en raceteams naar het festival. Vandaag komen o.a. Porsche en Land Rover uitvoerig in actie. De rest van de week wordt opgemaakt door verschillende groepen auto’s, waaronder de nieuwe Brabham BT62 en Rolls-Royce Cullinan, die de heuvelklim zullen bevuilen met hun rubber.

Zondag is de dag des oordeels, want dan krijgen auto’s de kans een officiële tijd neer te zetten. Om 16.00 lokale tijd begint de ultieme shootout, waar o.a. Volkswagen met de I.D. R Pikes Peak een nieuw record wil zetten.