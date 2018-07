Maserati Levante GTS komt alsnog en heeft 550 pk

Minder pk dan het topmodel, maar evenveel koppel.

Helemaal begrijpen doen we hem niet, deze Maserati Levante GTS. Eerder dit jaar werd namelijk de Trofeo onthuld, waarmee Maserati de SUV een uitzonderlijke dot vermogen van liefst 590 pk gaf. Daarmee leek de GTS geen plek te krijgen in het gamma van de Levante, maar dat blijkt nu toch even anders te zitten.

Vandaag, tijdens het Goodwood Festival of Speed, heeft Maserati de GTS namelijk alsnog onthuld. Waar we aanvankelijk verwachtten de GTS als topmodel van de Levante-lijn te zien, doet het model nu onder voor de Trofeo. De 3,8-liter V8, die we eveneens terugvinden in de Quattroporte GTS, produceert 550 pk en 730 Nm aan koppel. De oplettende lezer zal gezien hebben dat, hoewel hij 40 pk minder heeft, het koppel hetzelfde blijft. Dat dan weer wel.

De Levante GTS is, ondanks het missen van diezelfde trappelende paarden, bepaald geen trage machine. Integendeel, de bolide snelt in 4,2 seconden naar de 100 km/u (even rap als de Cygnet V8) en houdt pas op met accelereren bij 292 km/u.

De binnen- en buitenzijde brengen geen verrassingen met zich mee, maar dat betekent niet dat het kijken naar een nieuwe Maserati snel gaat vervelen. Goed, over het exterieur zijn de meningen verdeeld, maar het interieur van de Levante GTS is wel degelijk een lust voor het oog. Een audiosysteem van Harman Kardonn is op zijn plaats, en de Pieno Fiore leren bekleding ziet er, met name in het rood, schitterend uit.