Eerste info van nieuwe Porsche Taycan valt vies tegen

Het productiemodel, dat is afgeleid van de Mission E concept car, gaat Taycan heten.

Het duurt nog even, want pas volgend jaar (2019) start de serieproductie van de eerste volledig elektrisch aangedreven Porsche, maar we hebben nu alvast de naam en eerste specs van het model. De naam heeft een Oosterse oorsprong en vrij vertaald betekent het ‘levendig jong paard’ (de naam Mustang was al bezet). Het Duitse merk wil met de nieuwe naam refereren aan het trappelende paard, zoals dat sinds 1952 centraal staat in het Porsche logo.

Namen met een betekenis

Porsches hebben veelal een naam die een directe link met het model en de specifieke eigenschappen hebben. Zo staat Boxster voor de combinatie van boxermotor en roadsterdesign. Cayenne staat voor scherpte (en peper), de Cayman is bijtgraag en de Panamera is gewoon een GT. Macan (voorheen Cajun) is afgeleid van het Indonesische woord voor tijger en staat daarmee voor souplesse, kracht, fascinatie en dynamiek. Porsche CEO Oliver Blume ligt de keuze voor de nieuwe naam Taycan nog even toe:

Onze nieuwe elektrische sportwagen is krachtig en betrouwbaar. Het is een auto met het uithoudingsvermogen voor lange afstanden en hij staat voor vrijheid.

Systeemvermogen ruim 600 pk

Twee permanent-synchroon elektromotoren met een systeemvermogen van meer dan 400 kW/600 pk zorgen ervoor dat de Taycan in minder dan 3,5 seconden van 0 naar 100 km/u accelereert en in minder dan 12 seconden van 0 naar 200 km/u. Dit komt volgens Porsche bovenop een uithoudingsvermogen dat tot nu toe door geen enkele andere elektrische auto is bereikt. De Taycan kan meervoudig voluit accelereren zonder vermogensverlies en de actieradius volgens NEDC bedraagt meer dan 500 km. Ok, dat laatste is dus echt gênant. Waarom zou je nu nog een NEDC testcyclus als meetmethode aanhouden? De Tesla Model S had 6 jaar geleden(!) al een actieradius van 430 km, maar dat werd al snel uitgebreid naar 480 km (P85D). Inmiddels is het ongeveer 610 km.

En dan moeten we het nog hebben over de acceleratie. In slechts 2,5 seconden rost de Tesla Model S P100D (met Ludicrous Mode) vanuit stilstand naar de 96 km/u. Daar is later zelfs nog een tiende seconde vanaf gegaan. Porsche blijft echter vasthouden dat de Mission E Taycan geen concurrent is voor de Tesla Model S. Logisch, want dat gevecht verliezen ze namelijk. Met deze specs lijkt dat ook bevestigd.

Wat betreft het ‘uithoudingsvermogen’ dat nog door ‘geen enkele andere elektrische auto is bereikt’, we zijn erg benieuwd waar ze dat op baseren, maar wellicht vergeten de Duitse marketingboys voor het gemak even de specs van de nieuwe Tesla roadster. Die heeft een range van nét geen 1000 kilometer, inclusief een topsnelheid van meer dan 400 kilometer per uur en een acceleratie vanuit stilstand naar 96 km/u in 1,9 seconden. Daarnaast is er natuurlijk Rimac, met de nieuwe C_two. Indien je de specs vergeten bent: 1.914 pk, 2.300 Nm, een sprint in minder dan 2 seconden en een maximumsnelheid 412 kilometer per uur. En dat alles op elektriciteit. Zijn de specs van de Porsche Taycan dan echt het beste wat ze kunnen doen, na de Mission-E Concept die al 4 jaar geleden gepresenteerd werd?

Verdubbeling van investeringen

Terwijl Tesla al meer dan 10 a 15 jaar bezig is, gaat Porsche pas sinds kort aan de slag met elektromobiliteit. Ze willen tot 2021 investeringen doen van meer dan 6 miljard euro en dat zal ook nodig zijn om de enorme achterstand in te halen. Van al die miljarden wordt zo’n 500 miljoen euro ingezet voor de ontwikkeling van Taycan-varianten en afgeleide versies. Circa 1 miljard euro is bestemd voor de elektrificatie en hybridisering van de bestaande range en daarnaast zijn er enkele honderden miljoenen gereserveerd voor de uitbreiding van productiefaciliteiten. Voor nieuwe technologieën, laadinfrastructuur en smart mobility is 700 miljoen euro beschikbaar.