YES! De 911 GT3 blijft even episch als altijd

Sterker nog, hij wordt zelfs epischer.

Van alle automotive trends heeft downseizing zijn sporen wel nagelaten. Om gunstigere verbruikscijfers te behalen, kon een fabrikant er bijna niet aan ontkomen. Dat is natuurlijk jammer, want een atmosferische topmotor is absoluut de moeite waard. De gaspedaal respons is veel beter, het vermogen en koppel komen er geleidelijker in en laten we eerlijk zijn: het geluid dat ze voortbrengen is veel fraaier. Grootste slappe-plasser-moment is het omdraaien van de sleutels van een Porsche 718 Boxster. Wat voorheen een magistrale zescilinder boxer-huil was, is nu vervangen door een opgevoerde bromtol.

Gelukkig zijn de 3-liter zescilinder boxers met dubbele turbo (in de nieuwe Carrera) een heel stuk beter. Volgens @CasperH nog altijd veel te beschaafd, maar het herkenbare 911 geluid is nog wel te herkennen. Het Australische Wheels wist August Achleitner te strikken voor een interessante conversatie. Zo vingen wij nog niet zo lang de geruchten op dat de 911 GT3 vanaf de 992 generatie voorzien zou worden van twee turbo’s, maar uit het Porsche-kamp klinken nu (gelukkig) andere geluiden!

Volgens Achleitner krijgt de 992 een doorontwikkeling van de 991 GT3 onder de kap. In de laatste iteratie had de 911 GT3 een 3996cc grote boxermotor met 500 pk. Volgens Achleitner zal die motor nog iets verder worden verfijnd, alhoewel de motor al aan de top van zijn kunnen zit. Verwacht dus zo’n 10 pk meer, maar niet meer dan dat. De 911 GT3 RS moet er natuurlijk een schepje bovenop doen en dat is niet mogelijk in deze configuratie van het blok. Overigens is Porsche niet de eerste met een 4.1 of 4.2 liter boxer, een specialist als Ruf ging Porsche al voor met de 520 pk sterke Ruf RGT 4.2:

Volgens de vertrekkende 911-Chef zal speciaal voor de RS de cilinderinhoud worden vergroot. Denk aan een 4.1 of 4.2 liter. Dat zou automatisch de grootste motor zijn die ooit in een 911 is geleverd. Het is overigens ook mogelijk dat Porsche Motorsport de 4000cc grote boxer uit de GT3 R raceauto onderhanden neemt. Het is natuurlijk het mooiste marketingverhaal ooit, maar de GT3 en GT3 RS hebben wel degelijk een link met de raceauto’s van Porsche. Qua transmissie hoeven we niet de nieuwe achttraps PDK te verwachten. Die bak zou te zwaar zijn. Naast de lichtere zeventraps PDK maakt ook de handgeschakelde zesbak zijn rentree.