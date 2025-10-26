Max Verstappen voelt zich al een winnaar

Max Verstappen moet vanavond flink aan de bak om zijn titelaspiraties levend te houden. Maar hij voelt zich sowieso al een winnaar.

Het kan zijn dat volgend jaar een legende terugkeert in de Formule 1, namelijk MV33. Na vier kampioenschappen op rij, dreigt onze held Max namelijk zijn titel te verliezen. Door een ongekende opmars in de laatste races is het gat naar kampioenschapsleider Piastri geslonken van ruim 100 naar slechts 40 punten. In vijf races leek dat op basis van de vorm van de afgelopen race weekenden niet een onmogelijke barrière om te slechten. Maar uitgerekend in Maxico, verliep de kwalificatie gisteren niet naar wens.

Verstappen moest het doen met P5. Het goede nieuws is dat hij alsnog voor Piastri staat, die helemaal lijkt te verzuipen en niet verder kwam dan P8 (mag vanaf P7 starten door een gridstraf van Sainz). Echter, Russell, de twee Ferrari’s en Max’ goede vrind Norris staan vóór de Nederlander op de grid. Vooral die laatste stond gisteren te glimmen als de nieuwe balzaal van Donald Trump.

Eigenlijk is het vooral de matige vorm van Red Bull die hier het negatieve nieuws is. Om puntjes goed te maken, moet Max Emilian dik scoren. En dat kan niet als er een Mercedes of Ferrari voor hem rijdt. Zelfs als hij wél voor de Macca’s zou rijden. Het narratief dat de combinatie Max-Red Bull in vier van de laatste vijf races (Maxico, Maxillië, Max Vegas en Abu Maxi) de concurrentie sowieso eventjes op zou rollen, kan in de prullenbak. De RB21 in de juiste ‘window’ krijgen, blijkt nog steeds geen sinecure te zijn, getuige ook de vele snaps van Max in de snelle links-rechts-links combinatie op het circuit. Toch zou Max naar eigen zeggen niet in een hoekje droef gaat wenen mocht hij de titel niet binnenslepen:

Het is ongelofelijk als we het halen, maar zo niet, dan niet. Dan ga ik niet in een hoekje zitten janken. Dan moeten wij gaan analyseren waar het dit seizoen fout is gegaan. Dat zal heel duidelijk zijn, want dat zijn de eerste veertien wedstrijden van dit seizoen geweest. Maar dat we nog in de race zijn, is heel speciaal en eigenlijk al een overwinning op zich.

Waarvan akte. Maar goed, het kan nog allemaal hè. Misschien verpest Lando weer de start en dan kan alles nog gebeuren. We gaan het zien!