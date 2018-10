Gehuurd busje beukt Porsche Speedster in de plomp

Een treurig ongeval.

In Londen is deze week een bizar ongeluk gebeurd. In het noorden van de stad heeft een gehuurde bestelbus een geparkeerde Porsche 356 Speedster het water in gebeukt, nadat de bus keihard achteruit tegen de cabrio aanreed. De Speedster behoorde toe aan een luxe autodealer die naast het kanaal is gevestigd.

Hoewel de auto wordt beschreven als een dure, luxe bolide, betreft het geen originele 356 Speedster, maar een replica van Chesil uit de 2004. De auto is naar verluidt om en nabij de 30.000 Britse ponden waard en is gebaseerd op een Volkswagen Kever uit 1980. De replica van de Speedster maakte onderdeel uit van het gamma van de klassieke en luxe autodealer AutoVero.

Het is niet precies bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, maar op beelden van een nabije koffiewinkel is te zien dat de bestelauto met flinke vaart tegen de nep-Porsche aanbotst en hem op die manier het Londense Regent’s Canal induwt. Of de bestuurder van de bestelbus een onverklaarbare haat voor replica’s draagt of simpelweg een verkeerde handeling uitvoerde alvorens hij de Speedster veranderde in een onderzeeër, dat durven wij niet te zeggen.

Het heeft er alle schijn naar dat de Speedster geregisteerd zal worden alszijnde total loss.