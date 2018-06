Geld uit de zak! Fabrikanten sjoemelen met onderdelenprijzen

De floepers!

Er broeit weer een nieuw schandaaltje in de autowereld. Deze keer heeft het niks te maken met diesel. We worden echter wel weer met de neus op de feiten gedrukt: autofabrikanten zijn niet per se vrienden van autoliefhebbers, maar willen ons soms ook gewoon ontiegelijk veel geld uit de zak kloppen. Shocker!

Uit vertrouwelijke documenten die de Franse site Mediapart in handen heeft gekregen, blijkt dat een aantal fabrikanten de computersoftware Partneo gebruikt hebben om de prijs van onderdelen naar enorme hoogtes op te stuwen. Wat de software in principe doet, is middels algoritmes de ‘gevoelsmatige’ waarde van een reserveonderdeel berekenen, opdat die doorberekend wordt aan een klant die dit onderdeel nodig heeft. In veel gevallen staan de werkelijke kosten van het onderdeel totaal niet in verhouding tot de prijs. Zo verhoogde Renault de prijs voor een onderdeel van een koppelingspedaal van de Fluence met 31.283 procent na een prijsevaluatie door Partneo. Vóór de analyse door Partneo, kostte het onderdeel 0,35 euro. Ná analyse ging het om 109,84 euro.

Aanvankelijk werden PSA en Renault in verband gebracht met de (als we het toch over sentiment hebben) louche aanvoelende praktijken. Inmiddels zijn echter ook Nissan, Chrysler en Jaguar Land Rover in verband gebracht met Partneo. Nissan zou in 2008 begonnen zijn met Partneo en sindsdien heeft Nissan Europa de gemiddeld prijs van onderdelen met 25 procent verhoogd. Jaarlijks betekent dat 56 miljoen Euro extra in het laatje. Geen klein bier dus.

In de volksmond heten de gelekte documenten inmiddels al Carleaks, naar voorbeeld van Wikileaks. PSA ontkent overigens de software te hebben gebruikt, Renault weerspreekt dat de onderdelenprijzen daadwerkelijk met gemiddeld vijftien procent gestegen zijn sinds ze de software gebruiken. Enfin, wat vind jij van deze emotionele prijsmanipulatie? Gewoon goede business en eigenlijk niks nieuws onder de zon, of schaamteloze volksverlakkerij? (via De Standaard)

Bedankt iedereen voor de tips!