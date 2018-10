Gepantserde Rolls-Royce Cullinan limo kost 2 miljoen

Bloeddorstige dictactoren met veel vijanden, kijken jullie mee?

De Rolls-Royce Cullinan is op zich al het niet-levende bewijs dat consumenten wereldwijd verschillende behoeften hebben als het aankomt op het kopen van een SUV. Slechts een kleine groep komt in aanmerking de verschrikkelijk luxe SUV aan te schaffen. Een nog kleinere groep zal deze verlengde, gepantserde versie van diezelde Rolls-Royce überhaupt overwegen.

Dit is niet zozeer vreemd, aangezien maar een beperkt aantal mensen bereid is ruim 1,8 miljoen euro over te maken naar degene die peperdure, verlengde, gepantserde voertuigen produceert. Nog belangrijker: welke levensstijl moet je hebben, wil een bolide als deze in hemelsnaam bij je passen? Supersterren die ervan overtuigd zijn dat ze het universum beheersen? Dictatoren met Stalin-achtige doodsaantallen op hun naam? Het antwoord op deze vragen weten wij niet.

Enfin, aan de Cullinan lijkt technisch niets veranderd te zijn. Dit moet betekenen dat Klassen, de Duitse maker van het rijdende kasteel, dezelfde 6,75-liter V12 in het vooronder liggen die eveneens schuilt in het origineel. De V12 bschikt in totaal over 571 pk en liefst 850 Nm koppel.

Los van de techniek is de buitenzijde, evenals de binnenzijde grondig aangepakt. Kijken we naar de dimensies van de Cullinan, dan nemen deze aanzienlijk toe. De bolide groeit in de lengte met ruim een meter, de wielbasis groeit net zo goed met 1,016 meter. Daarnaast heeft Klassen de Cullinan binnenin voorzien van meer luxe – dat is mogelijk – door een compleet multimedia ‘centrum’ in de auto te schroeven. Er is een iMac aanwezig, maar ook wifi-verbinding, een CD- en DVD-speler en een schoftelijk duur Bang & Olufsen geluidssysteem. Ambient LED-verlichting wordt niet vergeten. Tot slot krijgt de Cullinan een gepantserde huid van het hoogste niveau.