Porsche neemt Mission E Cross Turismo in productie

Het is het tweede elektrische model voor Porsche.

Volgend jaar ziet de Taycan het licht. De eerste elektrische productieauto van Porsche. De Duitse autofabrikant heeft vandaag de tweede elektrische auto van het merk aangekondigd. Er is groen licht gegeven om de Mission E Cross Turismo in productie te nemen. Porsche stelde dit studiemodel eerder dit jaar voor op de autosalon van Genève in Zwitserland.

Porsche spreekt over ‘een tweede elektrische sportwagen’ alsof we naar een compleet nieuwe auto kijken, maar dat is natuurlijk flauwekul. De Mission E Cross Turismo zal technisch gebaseerd worden op de Taycan en is dus in feite een nieuwe variant op deze elektrische auto. Een geheel nieuw model is het zeer zeker niet. De auto krijgt dezelfde 800-volt techniek als de Taycan. Dit betekent 600 pk en een NEDC-actieradius van 500 kilometer. Het studiemodel sprint in 3,5 seconden naar de honderd. 0-200 km/u is in 12 seconden gedaan.

De autobouwer heeft niet bekendgemaakt of deze Mission E Cross Turismo ook in 2019 gelanceerd gaat worden. De definitieve naam is tevens nog niet bekend. Verwacht ‘Taycan Cross Turismo’ of iets in die richting.