Gelekt: speciale M340i met BMW kleuren in het interieur

Het matcht uitstekend qua kleur!

De BMW 3 Serie is altijd een waar verkoopkanon geweest. Dat zal de auto waarschijnlijk ook nog wel even blijven. Precies de goede maat voor veel mensen, premium bouwkwaliteit en puike rijeigenschappen. Wat ook leuk is: het enorme spectrum aan motoren. Voor de mensen met de ‘kleinere’ portemonnee zijn er de 316’s en 318’s. In principe snel genoeg voor Nederland en je hebt verder wel alle BMW-kwaliteiten.

Maar aan de andere kant heb je ook de dikkerds. Natuurlijk spreekt de M3 tot de verbeelding, maar met 480 paarden (of 510 voor de M3 Competition) is dat eigenlijk overkill. De M340i is precies de sweet-spot tussen prestaties, comfort en prijs. Reken er maar op dat er veel M340i’s rond zullen rijden. Het is een perfecte allrounder. Check hier de M340i rijtest van @Wouter, waarbij zijn grootste kritiekpunt de samenstelling van lak en bekleding was. Persoonlijk kan ik een senioren-specificatie op een BMW erg waarderen, maar voor de jeugdige grijsaard was het te veel van het goede.

Man in regenjas

Gelukkig kwam er vanochtend een man in een regenjas, ondanks het droge weer. De man in regenjas wist ons namelijk te informeren over een M340i in heel bijzondere specificatie. De auto heet ‘M340i First Edition’ en de naam is minder inspirerend dan de uitvoering zelf. De lakkleur is Frozen Dark Grey. Dat klinkt als matgrijs en dat is eigenlijk ook zo, maar de tint heeft in het echt een blauwe gloed. Verder zien we Shadowline hoogglans details, wat volgens @jaapiyo premium is.

Maar het bijzondere aspect van de First Edition is het interieur. Dit keer geen zwart met een alleen een afwijkend stikseltje voor contrast. Welnee, ze hebben het interieur voorzien van de BMW-kleuren. Het zit gedeelte van de stoelen en de deurpanelen zijn Fjord Blau. De leuningen en het andere lederen delen zijn Silver Stone, wat op de foto’s wit lijkt, maar in het het heel licht grijs is. Dan is de middenconsole, het dashboard en de hemelbekleding helemaal zwart.

De productie van de M340i First Edition is inmiddels gestart. In juni 2020 stopt de productie alweer, dat is het moment dat het 340e exemplaar van de band loopt, want meer zullen er niet gebouwd worden. De M340i First Edition zal ook naar Nederland komen. Tien ervan zijn een sedan, de andere tien betreffen een Touring. De meerprijs boven een M340i High Executive is 10.295 euro.