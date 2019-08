‘Rolls-Royce lanceert binnenkort 600 pk sterke Cullinan’

Reken maar dat die uitvoering gaat verkopen.

Het is merkwaardig om te zijn hoe traag sommige merken kunnen handelen. Met de introductie van de Porsche Cayenne was duidelijk dat enorm veel mensen aan het wachten waren op een peperdure SUV met ‘asfaltkwaliteiten’. Langzaam maar zeker zijn de meeste merken overstag gegaan. Het is nu alleen nog even wachten op de SUV’s van Ferrari en Aston Martin.

Een van de recentere aanwinsten in dit segment is de Rolls-Royce Culluninan. Die auto gaat verder waar de Range Rover stopt. Met name qua prijs, motorspecificaties en uitrusting. Dat is knap, want bij een Range Rover is er al sprake van enorme overdaad. Uiteraard zal het niet bij één Cullinan blijven. Zoals Bentley en Porsche al jaren aantonen, is het verstandig om zoveel mogelijk smaakjes en uitvoeringen aan te bieden. Volgens het Amerikaanse AutoGuide staat de eerste variant van de Cullinan al in de coulissen.

Medewerkers van AutoGuide vonden namelijk diverse nieuwe bestanden bij het California Air Resources Board. Daar moeten de nieuwe modellen worden aangemeld alvorens ze daar verkocht kunnen worden. Naar alle waarschijnlijk gaat het om een ‘Black Badge‘-versie van de Cullinan. Logisch natuurlijk, want die auto moet een jonger publiek aanspreken, iets wat de Cullinan zélf ook doet.

De Cullinan Black Badge zal de beschikking krijgen over de sterkere versie van de 6.6 liter grote biturbo V12. Deze levert 603 pk, 40 pk meer dan de ‘standaard’ Cullinan. Tevens zal de Black Badge voorzien van zwarte details. Alles wat voorheen aluminium-kleurig of verchroomd was, is bij de Black Badge stemmig zwart. Qua prijs spreekt AutoGuide over 50 mille in dollars extra qua prijs. Reken in Nederland op een kleine 70 mille in euro’s. Een standaard Cullinan kost in Nederland 415.225 euro. Met een paar opties ga je over dat half miljoen heen.