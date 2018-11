Gemeente geeft Limburger privé-stoplicht bij zijn huis

Dat is nog eens handig.

Bepaalde ongelukkige situaties vragen om een creatieve, onorthodoxe oplossing. Amstenrade is deze week het toneel geweest van precies zo’n situatie. Aldaar heeft Jacques Coumans zijn eigen stoplicht gekregen, om een akelig verkeersprobleem voor hem op te lossen.

Jacques Coumans heeft een klusbedrijf in Amstenrade, maar deze is op een dusdanig onhandige manier gepositioneerd, dat hij eigenlijk amper het kruispunt voor zijn deur op kan keren. Omdat het kruispunt recentelijk ingrijpend is aangepakt, heeft de gemeente besloten hem een eigen stoplicht te geven. Op deze manier kan hij tenminste wel gemakkelijk de weg op. Het paaltje met de zogenaamde ‘Knop Coumans’ zit direct tegen de gevel van het huis van zijn bedrijf.

De gemeente Schinnen heeft de oplossing voor Coumans gevonden. Volgens de gemeente was het al een onhandig kruispunt voor Coumans, maar na de verbouwing was het voor hem bijna onmogelijk om veilig de weg op te kunnen rijden. Met deze unieke oplossing kan Coumans alle lichten op het kruispunt op rood zetten, zodat hij veilig samen met de fietsers kan invoegen. Volgende week gaat het kruispunt officieel weer open. Uit verschillende tests met het stoplicht is al gebleken dat alles naar behoren werkt. (Bron: De Limburger)

