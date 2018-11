Dit zijn de bizarre specs van de McLaren Senna GTR

Helemaal lekker.

Sinds McLaren heeft besloten met enkele regelmaat super- en hypercars te willen produceren, vinden wij de werkwijze van de Britse sportwagenfabrikant enigszins verontwaardigend. Met name over de verschillende verwarrende benamingen hebben we de nodige vragen. Het onthullingsproces van de nog spectaculairdere, track-only McLaren Senna GTR roept eveneens de nodige vragen op.

Dit heeft vooral te maken met het beeld dat McLaren van de Senna GTR beschikbaar heeft gesteld. Kregen we enkele maanden geleden nog het volledige studiemodel van deze auto te zien, krijgen we vandaag ineens een schets van de ‘echte’ Senna GTR. Aangezien de uiteindelijke versie vermoedelijk weinig af zal wijken van het concept, begrijpen wij deze zet niet helemaal.

Enfin, ondanks de verwarring over hoe de Senna GTR er nu daadwerkelijk uit moet komen te zien, geven de Britten ons een reeks prestatiecijfers waarbij we onze vingers af kunnen likken. Om te beginnen wordt de 4-liter V8 opgeschroefd naar 825 pk en 800 Nm. Hoe snel dit alles de auto laat accelereren is niet bekend, maar voor wat betreft het afremmen kan McLaren alvast wel een tipje van de sluier optrekken. Dankzij de vernuftige actieve aerodynamica produceert de Senna GTR 1.000 kg aan neerwaartse druk. Volgens de Britten is de maximale deceleratie hierdoor met 20 procent gedaald, dus trek je in de GTR op zijn best 3 g. Het gewicht is nog niet specifiek benoemd, maar McLaren weet al wel te vertellen dat het minder is dan bij de normale Senna. Zodoende zoeken we het getal onder de 1.200 kg. Dit weet McLaren te bereiken door de verschillende delen aan de buitenzijde aan te passen en alle onnodige stukken (airco, infotainment, etc) uit het interieur te trekken.

In totaal zullen er 75 exemplaren van de Senna GTR worden gemaakt. De auto’s kosten 1,1 miljoen pond per stuk en mogen alleen op het circuit worden gebruikt. Ze zijn allemaal al uitverkocht.