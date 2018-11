Dit is de perfecte auto voor de wijnliefhebber

En toch is een compleet mislukt idee.

Over het algemeen genomen is de SEMA Show een beurs die heel netjes inspeelt op het Amerikaanse stereotype van ongegeneerde extrvaganza. Werp je een vlugge blik op deze verzameling auto’s in Las Vegas, dan zul je vooral simpel te verteren, prestatiegerichte auto’s zien die perfect zijn voor de hotdog etende, piswater drinkende Amerikaan. Een van de uitzonderingen op de beurs is deze Lexus ES, maar in plaats van een succesvolle indruk te maken, slaat de Japanse autofabrikant de plank volledig mis.

Allereerst heeft Lexus vreselijk weinig aanpassingen aan de auto gedaan. De buitenzijde en de aandrijflijn blijven in iedere mogelijke vorm hetzelfde. Nu is de ES wel degelijk een puntgave auto, maar op een evenement als de SEMA Show moet je meer in je mars hebben om de aandacht van de aanwezigen langer dan een halve tel in je bezit te houden. Zelfs met de dieprode tint eroverheen en de smaakvolle velgen eronder blijft het naar de standaarden van de SEMA Show een slaapverwekkende bak. De onaangetaste 3,5-liter zescilinder springt er met zijn 300 pk ook niet uit.

Nee, het enige dat deze Lexus ES te bieden heeft t.o.v. de normale productieversie, vinden we achterin de auto. Aldaar heeft Lexus een flinke wijnkoeler geplaatst, waar in totaal zes flessen in kunnen verdwijnen. Daarnaast kan er een extra fles wijn in de wand van de auto worden verstopt. Naast de koeler vinden we nog een opbergruimte waar vier glazen geplaatst kunnen worden. Lexus laat ons overigens niet vergeten dat we te maken hebben met een speciale wijn-editie. De fabrikant versierde de stoelen met unieke stiksels en maakte de vloermatten van wijnkurken.