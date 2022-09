Gerucht: deze BMW krijgt een korte levensspanne

De kleinere SAV van BMW moet als het aan geruchten ligt het veld ruimen, maar ook weer niet.

We mogen BMW wel neerzetten als het merk dat niches vult én ze populair maakt. Zo begon het merk met de X5 en vanuit daar werd een waar SUV- en crossover-imperium opgebouwd. De kleinere X3 kwam iets later en vanaf de X6 werd het een kwestie van niches vullen. Want als de X6 een coupé-versie is van de X5, dan kan je van de X3 vrij makkelijk eenzelfde coupé maken, maar dan een klasse lager. Zo werd de X4 geboren.

BMW X4

Zo simpel kan het zijn. De BMW X4 debuteerde in 2013 als zustermodel voor de tweede generatie BMW X3 (F25/F26). Het is in wezen dezelfde auto, maar dan met een aflopende daklijn. Men zag dat eigenlijk wel zitten. In ieder geval genoeg om voor de volgende generatie wederom een X4 uit te brengen.

De BMW X4 (G02) is meer van hetzelfde: zelfde basis als een BMW X3, maar dan als coupé. Wel leuk bij deze generatie, die in 2018 ten tonele trad: er kwam nu ook een volbloed X4 M. Het resultaat van een M3-aandrijflijn in een SUV. Een toffe middenklasse SUV, ware het niet dat de X3 rationeel een betere keuze is.

BMW X4 de laan uit?

Goed, de BMW X4 houdt het dus al bijna tien jaar en twee generaties vol. Recent is de auto gefacelift om het nog heel even vol te houden. Daarna lijkt het klaar voor de BMW X4. Volgens een insider op Bimmerpost gaan er geluiden dat er geen nieuwe BMW X4 komt. Dat terwijl er voor de aankomende generatie BMW X3 (G45) een benzineversie én een iX3 (NA5) op de planning staat. Zelfs de X3 M (G97) zou terugkeren!

Coupé

Maar een BMW X4 (G46) of X4 M (G98) lijkt onzeker te zijn voor de toekomst. Volgens BMW is de potentiële markt te klein om dit model te laten terugkeren. Dat terwijl coupé-SUV’s nu heter zijn dan ooit. Sterker nog: vrijwel elke elektrische SUV van rivalen zijn ook beschikbaar als coupé. Denk maar aan de Tesla Model Y, Audi Q4 e-tron Sportback, Volkswagen ID.5 GTX en nog veel meer. Daar zit trouwens ook logica achter: de aflopende daklijn zorgt voor een betere stroomlijn en dus levert het een paar extra kilometers actieradius op.

iX4

BMW denkt hier wel aan en daarom is de X4 niet perse helemaal ten einde. Er staat namelijk wel een BMW iX4 (NA7) op de planning. Een volledig elektrische variant van de X4 die waarschijnlijk het gros van zijn componenten deelt met de iX3. De hele X3 en X4-familie staat gepland voor pak ‘m beet 2024, met het debuut voor de iX4 pas in 2026. Neem het nog even met een korrel zout, maar het lijkt erop dat de X4 een relatief korte levensspanne tegemoet gaat.