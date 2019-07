Deze Porsche heeft een duur likje verf

In onze nationale tint.

De Porsche Carrera GT staat hoog in de droomauto-lijstjes van echte petrolheads. De opper-Porker van weleer is modern genoeg om bloedsnel te zijn, maar oud genoeg om nog een beetje die charme van ‘vroeger’ te hebben. De atmosferische hoogtoerige V10, de lastig te bedienen koppeling en de bij vlagen listige rij-eigenschappen dwingen dat respect af dat bij moderne auto’s soms ontbreekt. Immers weet je daarbij dat de elektronica je toch wel uit de brand komt helpen als je talent op is. In een Carrera GT is dat toch net een iets ander verhaal.

Daarbij is het ontwerp van Harm Lagaaij, zoals alle Porsche’s van zijn hand, bloedmooi. Alleen het geluid dat de motor voortbrengt is nog mooier. Een nadeel had de auto echter ook: er werd oorspronkelijk maar een miezerig palet van vijf kleuren aangeboden. Dat is niet bepaald premium te noemen. Twee van die vijf ‘kleuren’ waren bovendien grijs en eentje zwart. Voor de supercar koper die zich realiseert dat zo’n auto een schreeuwende kleur nodig heeft was de keuze dus allerminst reuze.

Gelukkig bood Porsche later in de productierun klanten de mogelijkheid om de auto naar een willekeurig monster te laten spuiten, het inmiddels bekende fenomeen PTS (paint to sample). Zo ontstonden er alsnog een paar unieke Carrera GT’s in alle kleuren van de Yoshi’s uit Yoshi’s Island. Een van die units is deze oranje Carrera GT, of eigenlijk moeten we zeggen deze Arancio Borealis Carrera GT. De kleur is hetzelfde als die op een stel oude kerstballen van Lamborghini en staat uitstekend op de Porsche, vooral in combinatie met het simpele zwarte interieur.

Oorspronkelijk heeft de eerste eigenaar 23.500 Dollar betaald voor het aparte likje verf. Eigenlijk geen geld, want het is nog altijd minder dan de 25.000 Dollar die de laatste service kostte voor de Porsche bij Niello Porsche in Californië. Mocht je ‘m echt helemaal geweldig vinden kan je informeren bij RM Auctions, want die veilen de ‘CGT’ in augustus.