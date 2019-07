“Red Bull bracht Verstappen te snel naar de F1”

Wat? Is er iemand die dit nog durft te beweren in 2019? Jazeker! En het is niet eens Jacques Villeneuve!

En ook niet de willekeurige Verstappen-hater op de hoek van je straat, maar niemand minder dan voormalig F1 team-eigenaar Giancarlo Minardi. Het team van de Italiaan was met succes actief in de Formule 1 van 1985 tot en met 2005, mits je succes omschrijft als lekkere koffie brouwen voor bezoekers van de hospitality. Op de baan werden er niet veel klinkende resultaten gehaald, ook niet met Jos Verstappen, Robert Doornbos en Christijan Albers achter het stuur. In de jaren dat die Nederlanders uitkwamen voor Minardi, had Giancarlo de toko overigens al verkocht aan Paul Stoddart. In 2006 verkocht deze Ozzie het team vervolgens aan Red Bull en sindsdien gaat het door het leven als Scuderia Toro Rosso.

Echte kenners zullen die naam herkennen als het team waarvoor Max Verstappen zijn F1-debuut maakte in 2015. Max verscheen dat jaar aan de start naast mede-rookie Carlos Sainz. In dat opzicht heeft Toro Rosso de oude traditie van Minardi om jonge coureurs hun eerste kans te geven in de F1 altijd in ere gehouden. Bij Minardi startten onder andere toppers als Jarno Trulli, Giancarlo Fisichella, Fernando Alonso, Mark Webber en Zsolt Baumgartner hun F1 carrières. Maar toch vind de oude Giancarlo (Minardi dus, niet Fisichella) dat Red Bull Verstappen te vroeg de F1 ingetild heeft. In de Corriere dello Sport legt Minardi uit waarom hij die mening toegedaan is:

Het voordeel voor Leclerc is dat hij rustiger is gebracht en daardoor stap voor stap zichzelf heeft kunnen ontwikkelen tot de coureur die hij nu is. Bij Max is alles in sneltreinvaart gegaan en met veel haast. Helmut Marko heeft Verstappen meteen een kans in de F1 gegeven, om te voorkomen dat Ferrari hem kon binnenhalen. Ferrari had echter voor ogen om Verstappen net zo rustig te brengen als ze dat nu ook met Charles hebben gedaan. Ik denk dat wanneer het verschil in de toekomst heel klein is tussen de twee, dit gegeven in het voordeel kan werken van Leclerc. Max heeft wat stappen overgeslagen op zijn weg richting de F1. Ik ben van mening dat hem dat kan opbreken. Ook wanneer je een genie bent, moet je in mijn ogen de universiteit afmaken voordat je begint met je werkcarrière.

Waarvan akte?