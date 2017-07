Horner: “Max krijgt in Spa 10 pk extra door de fans”

De immer diplomatieke teambaas van Red Bull Racing ziet de toekomst nog steeds met vertrouwen tegemoet.

Bij een fabrieksbezoek te Milton Keynes probeerde NOS teambaas Christian Horner enkele smeuïge quotes te ontlokken. Dat lukte niet helemaal, al liet Horner wel iets los over het kapsel van Lewis Hamilton. Volgens de teambaas heeft Max namelijk beter haar dan LH44. Dat u het weet.

Horner heeft vertrouwen in de toekomst en dan vooral omdat er nog circuits op de kalender staan die Red Bull goed liggen. Denk daarbij aan de Hungaroring en het stratencircuit van Singapore. Bovendien is de teambaas in z’n sas omdat de Britse Oostenrijkers het gat met Mercedes en Ferrari aan het dichten zijn.

De teamcapo is er dan ook van overtuigd dat hij Max binnen afzienbare tijd een auto kan geven die het talent van de Nederlander matcht. Hartstikke fijn om te lezen, maar bij de afgelopen Grand Prix van Groot-Brittannië werden de Red Bulls behoorlijk om de oren gereden door zowel Mercedes als Ferrari.

Met andere woorden: de RB13 mag dan steeds verder worden verbeterd, maar bij die andere twee topteams zitten ze ook niet in de fabriek te klaverjassen. Toch hebben we in Spa-Francorchamps iets om naar uit te kijken. Volgens Horner krijgt Max daar alleen al door de massaal aanwezige Nederlandse fans 10 pk extra.