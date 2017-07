Elon Musk wil weinig Tesla Model 3’s verkopen

Er is meer info over de specs/prijzen van de eerste Model 3's en de levertijden. Officieel zijn er nu ruim een half miljoen reserveringen voor de auto, maar volgens Musk hadden dat er nog veel meer kunnen zijn.

De Tesla Model 3 is momenteel niet gewoon heet, maar witheet. Zoals @willeme gisteren al aangaf heeft de hype enigszins Appleësque vormen aangenomen. Qua specs weten we nu alles wat we moeten weten over de Tesla Model 3. Er hingen echter nog vraagtekens boven de beschikbaarheid en levertijd van de auto.

Elon Musk heeft officieel bevestigd dat er inmiddels ruim een half miljoen mensen een Model 3 gereserveerd hebben. Musk zegt dat dat er nog veel meer hadden kunnen zijn als Tesla niet zo zijn best had gedaan om het aantal reserveringen zo laag mogelijk te houden.

“We do everything we can to not sell the car.”

Volgens Elon heeft Tesla nu al zoveel reserveringen dat zelfs als ze zijn doel halen om volgend jaar 500.000 auto’s te produceren ze tot het eind van 2018 zoet zijn. Eigenlijk goed nieuws dus voor Tesla, maar het doet klanten zich afvragen wanneer hun Model 3 van de band loopt. Ook daar is nu iets meer over bekend.

Tesla heeft voor werknemers (die voorrang krijgen in de wachtrij) namelijk een configurator online gegooid waar al een en ander uit op valt te maken. Uit screenshots blijkt dat als je zo snel mogelijk een Model 3 wil hebben je moet opteren voor de versie met de Long Range Battery (+$9.000) en de Premium Upgrade (+$5.000). Dat brengt de totale prijs van de eerste Model 3’s op $49.000, hoewel daar door middel van Tax Credit’s weer het nodige vanaf kan gaan (de eerste 200.000 Tesla-kopers komen in aanmerking voor een $7.500 Federal Tax Credit en in Cali nog een $2.500 Tax Credit van de Sta(a)t(e)).

Het basismodel dat voor de geadverteerde prijs van $35.000 geleverd wordt, komt als het goed is beschikbaar in de herfst van dit jaar. Het model met twee motoren en vierwielaandrijving tenslotte laat nog tot de lente van 2018 op zich wachten.

Maar, daarmee weet je als klant eigenlijk nog steeds niks, want deze data gelden alleen voor de eersten in de rij. Tesla heeft daarom een speciale pagina gemaakt met veel gevraagde vragen over de reserveringen van klanten. Er is ook een tool waarmee je een schatting van je leverdatum kan opvragen.

De datum hangt af van het moment van je reservering, of je al een Tesla hebt of niet (Ferrari, ben jij dat?) en of je werkzaam bent voor Tesla of niet (ah, toch niet dus). Net als veel nieuwe Tesla’s blijkt de tool op dit moment echter nog wat afwerkingsissues te hebben. Dezelfde input leidt soms tot een andere output.

Over het algemeen kan je een korte levertijd echter vergeten, tenzij je in de eerste week gereserveerd hebt of voor Tesla werkt. Oh, je mag ook geen ‘buitenlander’ zijn, want die krijgen hun Model 3 pas later. Als je het stuur aan de verkeerde kant wil hebben, moet je zelfs wachten tot sint-juttemis. Maar dat, mag de pret niet drukken.