Gestoord? 7,7 miljoen voor een Koenigsegg Agera RS

Vraagprijs, want vragen mag altijd. Of je het ook krijgt..

Iedereen weet dat Koenigsegg peperdure speeltjes zijn. Qua prijscategorie kunnen de Zweedse auto’s worden vergeleken met het prijskaartje van een Pagani Huayra of een Bugatti Chiron. Terwijl deze laatstgenoemde auto’s als tweedehandsje ongeveer hetzelfde kosten, gaat deze Koenigsegg nog een paar stapjes verder.

In Wenen, Oostenrijk wordt momenteel via mobile.de een Agera RS aangeboden voor de lieftallige vraagprijs van maar liefst 7.777.777 euro. Goed, de auto heeft slechts 878 kilometer op de teller staan en het betreft een Koenigsegg die gekomen is in een gelimiteerde oplage van 25 stuks. Maar toch, of ze iemand gaan vinden voor die ruim 7,7 miljoen euries?

Als je de ruimte kan vinden dan is het mogelijk om met dit apparaat 457 km/u te halen. 0-400-0 doet het ding in 36,44 seconden. En je organen zijn dan overigens ook verplaatst.

De kleurstelling is niet niet heel spannend, maar oogt prima. Het is een combinatie van zwart en wit en dat geldt tevens voor het interieur. Deze Agera RS zou niet misstaan in een Hollands weiland tussen de koeien. Misschien een rijke boer die nog enkele miljoenen kan missen?