Autoblog advies: origineel en karaktervol werkpaard

Voor het Autoblog-advies van vandaag doen we het eens even anders. Uiteraard proberen we zo origineel mogelijke adviezen te geven, maar dan moet dat wel binnen de gestelde eisen passen. Als iemand een luxe (liefste Duitse premium) stationwagon wil met vierwielaandrijving en zescilinder dieselmotor, dan kom je al gauw uit bij de bekende merken. Gelukkig kregen we een mailtje binnen van Anthonie. De beste man heeft op dit moment twee auto’s: een Monte Carlo-gele Saab 900 Cabriolet (wow!) en een Mazda Tribute.

Nu is het de bedoeling dat die laatste vervangen gaat worden. Voor Anthonie zijn er twee dingen heel erg belangrijk: originaliteit en karakter. Hij wil een glimlach op zijn gezicht krijgen als hij zijn auto ziet staan, in plaats van te moeten zoeken welke donkergrijze Skoda Kodiaq ook weer van hem is. Daarbij moet de auto praktisch genoeg zijn om diverse golftassen mee te kunnen nemen, alsmede een trouwe viervoeter.

Ruimte mag er ook zeker zijn, Anthonie gaat nog weleens op pad met de mountainbike en die mag er ook inpassen. De auto mag best aardig sturen, maar comfort is veel belangrijker dan sportiviteit. Logischerwijs denkt Anthonie natuurlijk aan een SUV of stationwagon. De leeftijd van de auto is wel een dingetje. Om een parkeervergunning te krijgen bij de gemeente, moet de auto van ná 1993 zijn. Maandelijkse kosten als onderhoud en verbruik zijn minder belangrijk. Echt veel kilometers worden er namelijk niet gemaakt met de auto.

De wensen en eisen staan vermeld in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Saab 9-3 cabriolet 2001 / Mazda Tribute Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 7.000 Jaarkilometrage: 10.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Praktische auto met karakter nodig Gezinssamenstelling: 2 volwassenen en een hond Voorkeursmerken /modellen: Originele en karaktervolle modellen van ná 1993 No-go modellen / merken: 13 in een dozijn modellen

Lexus RX300 Executive (XU30)

Waarschijnlijk een van de minst aanstootgevende crossovers van de afgelopen 15 jaar. De Lexus RX300 biedt alle voordelen van een SUV/crossover: een hoge instap, veel overzicht, een praktische interieur en een grotere bodemspeling om drempels te kunnen trotseren. Qua uiterlijk is de auto bijzonder ingetogen. Het is een opvallend onopvallende auto. Dat geldt eigenlijk ook voor de rijbeleving. Die is er namelijk bijna niet. Dat klinkt negatiever dan dat het is, want alles bij de RX300 is soepel. Zo heeft de auto daadwerkelijk vering. De motor spint zijdezacht en de automaat doet zijn werk niet supersnel, maar wel erg vloeiend. In het budget kun je kiezen voor late modellen van de eerste generatie of vroege RX300’s van de tweede generatie. Die laatste heeft onze voorkeur. Het uiterlijk is iets minder Aziatisch en het interieur is veel hoogwaardiger. Dan heb je wel te maken met een hogere kilometerstand, maar gezien Lexus’ reputatie hoef je daar niet direct bang voor te zijn.

Land Rover Discovery Series II 4.0 V8 ES

Het contrast met de Lexus kan eigenlijk niet groter zijn. De Discovery II is in alles eigenlijk de tegenpool van de RX300. Zo is de motor een lekker lome 3.9 liter V8 (die Land Rover ineens 4.0 noemde) met nog geen 200 pk. De Land Rover Discovery staat op en ladderchassis en heeft een lage gearing. Dit is een échte terreinauto, niets crossover of marketinggeneuzel. De zitpositie is geweldig, je voelt je de ‘King of the Road’. Qua betrouwbaarheid hebben deze Land Rovers niet een al te beste naam, maar laat je daar niet direct door afschrikken. We vonden enkele exemplaren die er zeer verzorgd uitzagen. Zorg er wel voor dat de onderhoudshistorie sluitend is, uiteraard. Waar je ook rekening mee moet houden is de ongelooflijke dorst van de V8. Gezien de bescheiden specificaties is het verbruik eigenlijk ronduit belachelijk. Zorg ook dat je een luxe uitvoering hebt, want niet alle Discovery’s zijn even compleet uitgerust. Leuk als je er alleen maar de blubber mee ingaat, maar dat beetje luxe van zo’n ‘ES’ is zeker niet overbodig.

Mazda CX-7 2.3 Turbo Executive (ER)

Wil je juist een sportieve crossover, dan is de Mazda CX-7 de aangewezen auto. De besturing is behoorlijk direct, de 2.3 MZR Turbomotor uit de Mazda 6 MPS is behoorlijk krachtig en de afstemming van het onderstel is strak. Maak je geen illusies, het stuurt niet ‘als een kart’, maar in zijn segment voelt deze auto het meest aan als een personenauto. De Mazda CX-7 voelt niet alleen lichtvoetiger aan, de auto is dat ook daadwerkelijk. Qua afmetingen is de CX-7 ook een stukje compacter, dus kijk even of de ruimte voldoende is. In het budget zijn er voldoende te vinden. De CX-7 kwam in vier verschillende niveau’s van luxe. Ga altijd voor een ‘Executive’ of een ‘GT-L’. Dan heb je items als leer, stoelverwarming, xenon en een CD-wisselaar (mocht je nog CD’s hebben).

Cadillac SRX 3.6 Sport Luxury

General Motors heet een paar flaters geslagen de afgelopen 50 jaar. Er zijn tal van voorbeelden te bedenken waarbij het merk de plank compleet missloeg, maar met de Cadillac SRX sloegen ze een spreekwoordelijke home-run. De Cadillac houdt het midden tussen een échte fullsize SUV zoals de Cadillac Escalade en een E-segment stationwagon. Qua rijeigenschappen is het goed om te weten dat de SRX in technisch opzicht meer gelijkenis vertoont met de Cadillac CTS dan met de eerder genoemde Escalade. Die CTS was een van de best sturende auto’s in zijn segment. Voldoende stabiel, sportief en strak zonder oncomfortabel te zijn. De V6 levert 290 pk en is eigenlijk meer dan voldoende, maar mocht je meer willen is er een Northstar V8 geleverd. De V6 is er ook enkel met achterwielaandrijving, in de meest simpele ‘Elegance’-uitvoering. De ‘Sport Luxury’ heeft altijd 4WD.

Nissan Murano (Z50)

Als je een auto zoekt die net even anders dan anders is, dan is de Nissan Murano de aangewezen optie. De Nissan Murano lijkt een soort cross-over variant te zijn van de Nissan 350Z en dat klopt ook wel een beetje. Zo is het instrumentenpaneel bijna gelijk, evenals de motor. In de Murano levert de 3.5 V6 minder vermogen (234 pk), maar heeft de motor wel wat meer manieren. In deze auto is de motor veel stiller en voelt ‘ie soepeler aan. Dat komt mede door de CVT-transmissie. Normaal gesproken zijn dat niet heel fijne bakken, vanwege de hoge, constante toeren die veroorzaakt (kunnen) worden. Echter, in de Murano is de bak adequaat, zolang je maar geen haast hebt of een toptijd op de Nordschleife probeert neer te zetten. Groot voordeel is de standaarduitrusting. Nissan dacht dat alle klanten lederen bekleding, grote velgen, climate control, navigatie, een goede stereo en een schuifdak wel konden waarderen. Zodoende waren al die items gewoon standaard.

Chrysler Pacifica 3.8 V6 Limited (CS)

Niet alleen Cadillac had een vooruitziende blik met de SRX, ook Chrysler wist met de eerste generatie van de Pacifica de toekomst goed te voorspellen. Dit is zo’n typische crossover zoals we die vandaag de dag veel zien. Eigenlijk gewoon een personenauto die ietsjes is opgehoogd. Het voordeel van de Pacifica is dat je een keuze hebt uit hele fraaie exemplaren met niet eens zo’n gek hoge kilometerstand. Qua rijden staat het allemaal op een minder hoog niveau. Het is duidelijk geen stoere terreinauto, maar een strakke personenauto is het ook niet, met dank aan het platform van de Voyager waar de auto op staat. Zorg wel dat je ‘Limited’-uitvoering hebt. Chrysler heeft ze ook verkocht in basis-trim met stoffen bekleding, non-metallic lak en, oh gruwel, wieldoppen. Het interieur is niet al te verfijnd, dus leer en wat luxe goodies maken het verblijf plezieriger aan boord.

Semi-Yolo: Toyota Crown Estate Wagon Athlete V (S170)

Als je echt iets aparts wil hebben kun je ook kiezen voor een auto die je bijna nooit ziet in Nederland. Sterker nog, als je meer dan vijf van deze auto’s in Europa kunt vinden is het veel. Dus wat is het eigenlijk? De Crown is de meest grote sedan in Japan voor Toyota. In Europa zou je de auto kunnen vergelijken met de Lexus GS300. In Japan kon je kiezen voor een ‘Royal‘ of een ‘Athlete’. De Royal is lekker luxe uitgerust en de Athlete is aanzienlijk sportiever. De motor is een 2.5 1JZ-GTE met 280 pk. Uiteraard is er voldoende mogelijk om er meer vermogen uit te halen, mocht je de 280 pk niet voldoende vinden. De automaat is goed, maar wel old-school, dus vrij traag. Daarbij is de Crown Estate Wagon enorm ruim. En origineel, wat precies de bedoeling was.

YOLO: Renault Avantime 3.0 V6 Dynamique

Als je vraiment een aparte auto wil, dan moet je eigenlijk niet verder kijken. De Renault Avantime is eigenlijk een concept car waar kentekenplaten opzitten. Dat maakt het een van de gaafste auto’s van de afgelopen 25 jaar. De auto zelf heeft ook veel kwaliteiten náást het design. Het comfort is uitstekend en de motor voldoet prima. Sla de 2.0T of diesel over want die toen toen ietwat afbreuk aan het rijke gevoel dat een Avantime geeft.

Je moet er wel van houden, anders kun je je ook ergeren aan de auto. De auto combineert in feite de rijeigenschappen van een MPV met het ruimte aanbod van een coupé. Check dus even of de ruimte voldoende is. Mocht de Avantime niet ruim voldoende zijn, heeft Renault overigens niet één, maar twee alternatieven: de Renault (Grand) Espace en de Vel Satis. Binnen het budget vind je de mooiste 3.5 Privileges vinden met bijzonder weinig kilometers.

