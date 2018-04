Självklart! Koenigsegg Agera RS breekt wéér een record

Het houdt niet op, niet vanzelf.

Eerder deze week lichtte collega en Lil’ Kleine fanboy @jaapiyo jullie al in over de exorbitante ondernemingen van Severn Valley Motorsport, die op het meest recente Vmax200 evenement aan kwamen zetten met een 2.000 pk sterke Nissan Qashqai. De auto was aanvankelijk een van de rappere deelnemers, maar toen de grote jongens in overdrive gingen, mocht de indrukwekkend vlotte Aziaat uiteindelijk toch stofhappen.

De meest indrukwekkende prestaties kwamen, zoals gebruikelijk, uit het kille Noorden. De straatraketten die onder leiding van Christian von Koenigsegg in elkaar worden gezet maakten korte metten met de concurrentie. In het specifiek was het de Agera RS die de rest nipt achter zich liet. In het proces wist de wagen zelfs nog een nieuw record te vestigen.

De Koenigsegg Agera RS, die eind vorig jaar vijf breinbrekende records achter zijn naam wist te zetten, kwam tijdens het Vmax200 evenement tot een snelheid van 242 mp/h, omgerekend net geen 390 km/u. De Agera RS behaalde de 240 mp/h binnen een afstand van krap 2 kilometer. De laatste keer dat een supercar 240 mp/h wist te bereiken tijdens Vmax200, ging het om een Koenigsegg One:1.

Het zou logischer zijn als diezelfde One:1 zijn eigen record zou overtreffen, maar de reden dat het ditmaal juist de Agera RS was, is niet per se lastig te bevatten. Achterin de Agera RS lag namelijk de optionele 1 MW motor uit de One:1, waardoor hij over liefst 1.360 pk en 1.370 Nm koppel beschikte. Nog belangrijker is het feit dat de One:1 gelimiteerd was tot 240 mp/h, terwijl de Agera RS vrijuit kon gaan.

Nu we het toch over die vermaledijde limiters hebben, Koenigsegg speelt met het idee de begrenzers eraf te slopen, zodat ze het volledige vermogen van de auto’s tegen elkaar op kunnen laten nemen. De One:1 zette zijn record destijds vroeg tijdens de run, wat betekent dat hij nog flinke reserves in de tank had zitten. Hetzelfde geldt voor de Agera RS; hoewel deze niet begrensd was op een bepaalde snelheid, gelooft testcoureurs Niklas Ilja dat de auto met enkele aerodynamische aanpassingen nóg harder moet kunnen gaan. Make it happen, please.