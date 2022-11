Autonoom rijden in 2030 mainstream, aldus VW

Als het aan Volkswagen ligt, is autonoom rijden in 2030 mainstream. Bij VW althans!

Autorijden zoals we dat kennen is in rap tempo aan het veranderen. Althans, dat is wat de folders ons beloven. Ja, de auto’s evolueren, maar veel basisprincipes blijven gelijk. Je stapt in, er is zo’n hoepel voor je snufferd en met het pedaal rechts gaat de wereld telkens sneller aan je voorbij.

Maar volgens Volkswagen is het over 7 jaar helemaal anders. Dan is alles namelijk autonoom, zo laat Volkswagen-honcho Thomas Schäfer weten aan Autocar. Die implementatie van autonome techniek gaat nog een beetje met vallen en opstaan. Niet alleen voor de schermen zoals met Tesla, waarbij elk ongelukje breed wordt uitgemeten, maar ook erachter.

Autonoom rijden

Zo is Argo, een specialist op het gebied van autonome techniek onlangs opgeheven. De twee grootste investeerders van Argo, Ford en Volkswagen, hebben vervolgens een hoop werknemers en onderdelen overgenomen. Volgens Thomas Schafer hebben de bedrijven die nu investeren in autonome techniek het heel erg zwaar, maar wil Volkswagen koste wat het kost erin blijven investeren.

Volgens Thomas Schafer loont het niet om te wachten totdat de techniek ver genoeg is en het geimplenteerd kan worden in de producten van Volkswagen. Dat is namelijk het moment dat je al (veel) te laat bent. Opmerkelijk is dat niet alleen Volkswagen, maar met name Volkswagen Nutzfahrzeuge zwaar inzet op autonome technologie. Voor wij Duits niet een erotische taal vind, Nutzfahrzeuge betekent niets meer of minder dan bedrijfswagens.

Wanneer?

Op dit moment zijn bij Volkswagen Nutzfahrzeuge namelijk hard bezig met een zelf-rijdende variant van de ID Buzz. Volkswagen verwacht dat deze autonome bus kan functioneren als Robotaxi over een jaartje of drie. Op dit moment is Volkswagen aan het uitzoeken of een stuurwiel wel nodig is. Als je automatisch kan rijden, heb je het niet meer nodig, toch?

Overigens is het niet alleen de techniek zelf, maar natuurlijk ook de wetgeving eromheen die er ‘klaar’ voor moet zijn. Die wetgeving is natuurlijk weer gedeeltelijk afhankelijk van de beschikbare techniek. Iets waar fabrikanten al langere tijd tegenaan lopen. Schäfer hoopt dat tegen het einde van dit decennium, rond 2030 dus, dat autonome auto’s gemeengoed zijn bij Volkswagen.

Meer lezen? Dit zijn 9 geweldige voorwielaandrijvers uit de jaren ’90!