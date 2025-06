Vergeet de e-208 GTi, VW komt met bloedsnelle ID.2 R

Schattig hoor, die Peugeot e-208 GTi. Maar de Volkswagen ID.2 R gaat een flinke stap verder.

De hot hatch is springlevend. Niet meer met tweeliter turbomotoren of een dikke atmosferische zescilinder. Nee, in vorm van elektrische hatchbacks. Plots zien we een snelle Peugeot e-208 GTi, Renault 5 Turbo 3E en eerder natuurlijk de ID.3 GTX en Cupra Born VZ. Leuk, maar Volkswagen gaat voor de volgende stap met de ID.2 R.

Kijk, 280 pk en 350 Nm koppel in de Peugeot e-208 GTi is lachen, maar de nieuwe ID.2 R krijgt 400 pk en vierwielaandrijving. Dat is nog eens spektakel voor het formaat auto. Daarover bericht Autocar.

De nieuwe Volkswagen ID.2 R moet een technisch hoogstandje worden, met vierwielaandrijving dankzij het feit dat de motoren direct in de wielen zitten. Dat kennen we ook van de Renault 5 Turbo 3E.

Dit betekent niet alleen vierwielaandrijving, maar ook torque vectoring zodat het bij het uitkomen van de bocht meteen feest is als je op het gas gaat. Geen doorspinnende wielen of kinderachtig ingrijpen van de systemen, maar TRACTIE. Heerlijk.

De ID.2 R moet boven de eerder aangekondigde ID.2 GTI gepositioneerd worden en zal het straks gaan opnemen tegen de eveneens spectaculaire 5 Turbo 3E.

De elektrische Volkswagen krijgt naar verwachting een combinatie van één conventionele elektromotor aan de voorkant en twee afzonderlijke wielmotoren achter. Dit levert niet alleen de beste prestaties, maar bespaart ook op ruimte in het interieur en in de kofferruimte.

Qua vermogen moet je mikken op ruim 400 pk kan leveren. Dat is aanzienlijk meer dan de 286 pk sterke ID.2 GTI, of de eerder genoemde Peugeot. Je zou het als een waardige opvolger van de Volkswagen Golf R kunnen omschrijven. Je mist alleen de DSG-scheetjes bij het opschakelen. Nou ja, missen.. Volkswagen kan vast een synthetische scheetmachine door de speakers laten klinken.

Volkswagen mikt daarnaast op lichtgewicht en wendbaarheid. Want EV’s zijn al zwaar genoeg. Het R-team is druk met de ontwikkeling van de sportieve elektrische auto. Snel rechtdoor gaan is niet boeiend meer, het moet ook dynamisch zijn. Een lager gewicht speelt hier een belangrijke rol.

De ID.2 R zal zich duidelijk onderscheiden van zijn GTI-broertje, zowel technisch als visueel. Bredere wielkasten, een aangepast onderstel, unieke elementen in het interieur. Dat soort spul.

Klinkt allemaal best goed. Dus kom maar door met dat ding! Het is alleen nog even een vraagteken wanneer dit vuurwerk op wielen gaan zien. Volkswagen moet niet te lang wachten, anders heeft Renault het domein met de 5 Turbo 3E voor zichzelf.