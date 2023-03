Xenex MX Speedster is een Ferrari SP2 Monza voor minder

De ervaring van een Ferrari SP2 Monza ervaren voor minder kan nu met de Xenex MX Speedster.

Cabrio rijden brengt je dichter bij de natuur en bij de buitenwereld. Je levert een beetje torsionele stijfjeid in en vaak moet je wat extra gewicht op de koop toenemen. Sommigen zweren echter bij het open dak. Zelfs ondanks de TopGear-regel dat met een cabrio rijden eigenlijk niet meer mag na je 28ste.

Nu is het leuk en aardig die cabrio’s, maar de échte échten van vruuger reden ook zonder windscherm/voorruit rond. Dan was je immers pas echt een bijenvreter. Enkele makers van exotische auto’s herinnerden zich dat enkele jaren opeens weer. Zo ontstonden onder andere de McLaren-Mercedes SLR Stirling Moss, Lamborghini Aventador J (een stuk), Aston Martin Speedster, McLaren Elva en de Ferrari SP1/2.

Nog meer sensatie en het ziet er episch uit om erin te rijden. Totdat de steenslag je oog raakt. Of totdat je een helm opzet om te voorkomen dat de steenslag je oog raakt. Maar goed misschien dat deze auto’s doorgaans niet zoveel kilometers maken.

Er is nu echter ook een veel goedkoper alternatief om de ‘geen voorruit beleving’ tot je te nemen. Namelijk een tweedehands Renault Sport Spider kopen. Of je Mazda MX-5 (laten) voorzien van de Xenex MX Speedster ombouw. Deze ombouw komt opvallend genoeg voort uit een render op de gramz, zoals er zovelen zijn.

Kasim Tlibekov, de tekenaar, werd echter benaderd door Xenex Motorsports. Zij wilden de schetsen daadwerkelijk gaan maken. Inmiddels is de daad ook bij het woord gevoegd. Hierboven is het eerste resultaat te zien. De kleurstelling is een duidelijke knipoog naar de inspiratiebron van Ferrari. Hoewel Xenex zelf de Porsche Speedsters uit de jaren ’50 als historische verwant noemt.

Zoals eerder bericht, is Xenex bereid verschillende dingen met de MX-5 te doen. Je kan opteren voor alleen de bodykit en de techniek ongemoeid laten. Dan heb je dikke looks en verlies je 113 kilo. Maar je kan ook een supercharger op je motorblok laten schroeven, waarna die 203 pk levert. Of je gaat voor de full monty met een LS-swap, waarna er een bulderende V8 met 350 pk in het vooronder ligt. Aanpassingen aan het onderstel en de remmen behoren tevens tot de mogelijkheden.

Xenex noemt geen exacte prijzen, op een uitzondering na. De meest voordelige manier om een MX Speedster te maken van een MX-5, kost (Amerikaanse) klanten ‘minder dan 15.000 Dollar’. Daarvoor heb je dan de bodykit…en gaat Xenex ervan uit dat je de originele onderdelen ook nog zelf verpatst. Echt glamoureus is dat wellicht niet, maar ja, zelf met een originele Monza SP2 is het dat niet als het even regent…