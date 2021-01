GM EV600 is onderdeel van vernuftig ecosysteem - Autoblog.nl

Met de GM EV600 kunnen de bezorgers in alle stilte hun pakketjes bezorgen. Daarnaast is het ook duurzaam en connected. Super 2021, dus.

De sterkste, snelste en betrouwbaarste auto’s zijn bedrijfswagens. Althans, dat is de indruk die je af en toe krijgt. De relatief bescheiden motoren worden altijd op hun staart getrapt door diverse bestuurders die in veel gevallen liever thuis waren gebleven.

Ze zitten onder de deuken door ‘inschattingsfoutjes’ en hebben abbonement op de linkerbaan. Het maakt niet uit hoe hard je rijdt, bijna altijd duwt een busje je naar de rechterbaan. Het grootste nadeel aan de bezorgdiensten is de geluidsproductie van die diesels. Net als bij een bezorgbrommer voor de pizza ligt de geluidsproductie van een bedrijfswagen met viercilinder diesel niet zo lekker in het gehoor.

GM EV600

Gelukkig heeft General Motors daar een oplossing voor. Althans, voor de busjes. Dit is namelijk de EV600. Het is een elektrische bedrijfswagen dat gebruik maakt van het Ultimum-accupakket van General motors. De actieradius van de geruisloze bus is ongeveer 400 km. Snelladen is mogelijk tot 150 kW, waardoor je zo’n 270 kilometer kunt bijladen in een uurtje tijd. De ruimte in het ‘busje’ is enorm: bijna 17 kubieke meter.

Productieversie GM EV600

De EV bestelwagen is voorzien van een infotainmentscherm en diverse veiligheidssystemen. Ondanks dat er paydrivers in de F1 zijn die minder getalenteerd zijn als bestuurders van een busje, is het altijd een veilige gedachte. Items als Emergency Braking en Pedastrian Alert zijn erg handig. De auto op de foto’s is nog een concept. Volgens GM kan de productieversie van de GM EV600 nog iets afwijken.

Marktintroductie

Echter, de auto komt al snel op de markt. Aan het einde van het jaar wordt de eerste lading afgeleverd aan FedEx. Aan het begin van volgend jaar moet de auto beschikbaar zijn voor alle consumenten en bedrijven.

Bright Drop

De GM EV600 is de eerste auto die als GM wordt verkocht na de eveneens elektrische GM EV-1. De GM EV600 is onderdeel van het Bright Drop-programma. Dat is een geëlektrificeerd bezorgings-ecosysteem. Naast de bus is er ook een elektrische trolly, de GM EP1. Hiermee kun je maximaal 650 liter (of 91 kilogram) meeslepen met een snelheid van maximaal 5 km/u. Handig, toch?