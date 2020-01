Kijktip: Drive To Survive deel 2

Deel 1 was al smullen geblazen. Wat heeft deel 2 in petto?





Het moet een hele uitdaging zijn. Maak een documentaire over een mondiale sport met een grote schare fans, maar ook om nieuwe fans aan te trekken. Formule 1 kan wel wat verse fans gebruiken volgens Liberty Media.

Sinds de Amerikanen de toko hebben overgenomen zien we ineens veel meer aanwezigheid op sociale media. Filmpjes op Youtube, speciale terugblikken met Will Buxton en samenvattingen van de race. Onder regie van Ecclestone kreeg je een berichtje aan het einde van het jaar wie wereldkampioen was geworden, bij wijze van spreken.

Ook staan de deuren net eventjes wat verder open, waar de Documentaire Drive to Survive van mee kan profiteren. Nu is er wel een Amerikaans tintje aan de documentaire als het gaat om de hoeveelheid drama. Maar eerlijk is eerlijk, in heet eerste seizoen was het smullen. Met name de ontmoeting van Cyril Abiteboul en Christian Horner (na de de bekendmaking van het vertrek van Ricciardo) was uiterst pijnlijk om te zien . En daarmee bedoelen we pijnlijk op de goede manier. Knap dat ze die real-life soap daadwerkelijk uitgezonden hebben.

Enfin, er is goed nieuws! Deel twee van de serie komt eraan en de datum is nu bekend. We hopen weer smakelijke beelden te zien. We zijn met name benieuwd naar de beelden van de GP van Duitsland. Die race moest een groot feestje worden voor Mercedes, dus werd de crew van Drive to Survive uitgenodigd om dan te komen vieren. Het werd een deceptie voor Mercedes en ene M. Verstappen ging er met de winst vandoor.

Het tweede seizoen van Drive to Survive staat 28 februari op Netflix. Vlak voor de start van het nieuwe seizoen, dus. Mocht je niets te doen hebben en het eerste seizoen nog niet gezien hebben, je weet wat je moet doen.