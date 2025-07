Tesla komt binnenkort met de Model 3+: de grootste range tot nu toe!

Gaat de plus voor nieuwe hoogtijdagen zorgen?

Sinds de vernieuwde Model Y is het erg stil in het assortiment van Tesla. Eigenlijk zoals we inmiddels wel gewend zijn van het Amerikaanse EV-merk. Binnenkort komt daar weer verandering in, maar dan wel duizenden kilometers ten oosten van hier in China.

Voordat je een product op de Chinese markt wilt brengen, moet je een verkoopaanvraag doen bij de staat. Dat moet voor elk nieuw goed. Dus ook bij een nieuwe uitvoering van een bestaande auto. Tesla heeft dat nu gedaan met de Model 3+.

Actieradius

Tesla lijkt zich bij de Model 3+ op maar één aspect te hebben gericht: een zo groot mogelijke range in de huidige Model 3. Je mag de Model 3+ zien als onze Long Range achterwielaandrijver, een uitvoering die op dit moment nog niet op de Chinese markt wordt aangeboden.

De Model 3+ krijgt dus ook maar één elektromotor die op de achteras ligt en het vermogen naar de achterwielen stuurt. De grootste troef is een NMC-batterij gemaakt door LG. Hetzelfde accupakket ligt in de Chinese AWD Long Range en Performance-uitvoeringen. Met deze batterij zou de Model 3+ een actieradius moeten hebben van 800 kilometer. Daarmee zou de Model 3 niet alleen over de nieuwe CLA heen gaan, maar ook over de grote broer: de Tesla Model S AWD.

Prijs

Ook qua kostenplaatje komt de Tesla Model 3+ op de plek van onze Long Range met achterwielaandrijving: precies tussen de instapper en de Long Range AWD. De Chinese vanafprijs gaat ongeveer 270.000 yuan zijn (32.000 euro) kosten. De instapper kost er 235.500 yuan (€ 28.000) en de Long Range AWD voor 285.500 yuan (€ 34.000).

Foto’s: MIIT

Via CarNewsChina