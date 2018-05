Deze auto kan niet fouter gemaakt worden

Of toch wel? Wij hebben in elk geval erg ons best gedaan!

Vroeger moest je wel een beetje afzien als je rijk was. Naast de obligate Mercedes of Bentley kon je je geld voornamelijk kwijt aan supercars, sportwagens en GT’s. Voor de oudere heer niet altijd even lekker, die lage instap. Maar hey: je reed dan wel stijlvol rond in je Lamborghini Espada, Ferrari Daytona of Maserati Sebring. Anno 2018 lijken de kaarten iets anders geschud te zijn. De rijkelui van tegenwoordig wensen hoog te zitten in een enorm bakbeest. Toen Porsche kwam met de eerste generatie Cayenne sprak iedereen er schande van, maar nu heeft elk respecterend merk zo’n opgehoogde stationwagon in het gamma. Zelfs Maserati en Lamborghini doen eraan mee.

Het merk dat het meest recent overgestapt is naar de darkside is Rolls-Royce. Met de hagelnieuwe Cullinan is het de bedoeling om de rijkaard uit zijn Range Rover, John Deere of Daf 95 XF te lokken. Rolls-Royce zelf lijkt niet heel tevreden te zijn met het exterieurdesign. Als je de persfoto’s bekijkt zie je voornamelijk interieurfoto’s. Als het foto’s van de buitenkant zijn, staat de Cullinan verdacht ver in de verte (afbeelding boven) en als de foto’s van dichtbij genomen zijn, is er bijna geen licht (afbeelding onder).

Dus trots is Rolls-Royce misschien niet op het design, ze zullen ongetwijfeld blij zijn dat de Cullinan er is. Grote kans dat dit de best verkochte Rolls-Royce wordt. Sterker nog, het moet raar lopen wil deze überluxe SUV niet beter verkopen dan alle andere Rolls-Royces bij elkaar. Rolls-Royce slaat daarom spijkers met koppen en heeft vandaag de configurator online gezet. We zijn er even mee bezig geweest en kwamen op dit gedrocht uit:

Helderblauw met een zilveren motorkap en gouden Spirit Of Ecstasy erop. Lekker stijlvol. Die lijn hebben we doorgetrokken naar het interieur, dat te bewonderen is op de bovenste foto. De configurator is erg accuraat en laat de bijna alle wijzigingen ook zien. Zelfs het meest ordinaire item wordt zichtbaar, maar dan moet je wel goed kijken naar onderstaande afbeelding. Inderdaad, een trekhaak is mogelijk. Op een Rolls-Royce. Kun jij een Cullinan fouter samenstellen? Klik dan op deze link.