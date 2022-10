Golf R Hurricane is 528 pk sterk speciaaltje

Kijk, met de Golf R Hurricane kun je het Porsches erg lastig maken.

Er zit veel potentie in een Volkswagen Golf. Net als met een Ford Mustang, Mini Cooper of Porsche 911 is de fabrieksspecificatie slechts het begin. Vervolgens zijn er allerlei bedrijven en specialisten die de auto sneller, mooier, beter en exclusiever kunnen maken. Maar Volkswagen kan het zelf ook.

De Volkswagen Golf R Hurricane is namelijk een project van studenten die werkzaam zijn bij Volkswagen. De Hurricane is ontwikkeld door de studenten, volledig in samenwerking met de Volkswagen R-afdeling, die de snelle modellen bouwt. Net als andere Volkswagens (Passat, Scirocco en Bora bijvoorbeeld) is de Golf R Hurricane vernoemt naar een wind. Volgens de studenten hebben ze hun inspiratie gedaan bij de Lamborghini Huracán.

528 pk

Daarbij zijn ze niet lichtzinnig te werk gegaan. Het vermogen steeg namelijk van 320 pk naar 528 stuks. 528 pk! Dat hebben ze bereikt met een nieuwe hybride turbo (met grotere schoepen), met dank aan HGP. Verder is er een sportfilter, grotere intercooler en aangepaste ECU. Tevens is er een sportuitlaat aanwezig.

De pk-gewichtsverhouding is nu 2,75 kilogram per pk , bijzonder gunstig voor een dergelijke auto. De oplettende lezer zal dan uitrekenen dat deze Golf R Hurricane een stuk lichter is dan de reguliere versie en weet je: dat klopt helemaal! De studenten van Volkswagen hebben er maar liefst 200 kg af weten te schrapen. Exacte prestatiecijfers geven ze niet, behalve dat het groene monster 300 km/u haalt.

Remmen Volkswagen Golf R Hurricane

Voor een betere wegligging is er een sportonderstel van Eibach en 19 inch velgen van MB-Design, met daarom heen Pirelli semiclicks. De remmen zijn keramisch. Voor komen ze van de Audi R8, de achterremmen komen van een Audi S8.

Zoals je kan zien is de groene Golf een stuk dikker dankzij de uitgeklopte wielkasten. De motorkap, het dak, achterspoiler, kofferklep en dergelijke zijn nu allemaal van koolstofvezel. Er is geen achterbank meer, maar wel een halve rolkooi. Tevens zijn er carbon Recaro-racekuipen.

Productieplannen zullen er wel niet zijn, maar hopelijk dat er ooit nog een dikkere Golf R komt. Deze uitvoering (maar dan zonder stickers) in het Eifelgrün mogen ze zo voor de deur zetten.

