EU: om de 60 km een laadpaal bij snelwegen

Wie weet, misschien kun je straks gewoon op vakantie met je EV zonder een hoop laadstress.

Als je een eigen laadpaal voor de deur hebt én je woont in Nederland, dan is elektrisch rijden heel goed te doen. Het wordt echter een heel ander verhaal als je de grens over gaat. Dan bespaar je jezelf gewoon een hoop ellende als je een benzine- of dieselauto onder je kont hebt.

De verschillen tussen Nederland en buitenland zijn écht heel groot, zo bleek afgelopen maandag nog. Toen deelden we de cijfers van ACEA met betrekking tot het aantal laadpalen per 100 kilometer. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat er in België gewoon ruim 7 keer minder laadpalen staan per 100 kilometer.

In Frankrijk staat er zelfs 18 (!) keer minder laadpalen. Je moet dus niet voor de lol met een EV naar Frankrijk gaan. Alhoewel mensen met een benzineauto onlangs ook stil kwamen te staan in Frankrijk. Misschien moet je daar gewoon helemaal niet heen gaan.

Enfin, als de EU wil dat iedereen op korte termijn massaal elektrisch rijdt (en dat wil de EU), dan moet er dus wat gebeuren. Het Europees Parlement heeft daarom het plan opgevat om te zorgen dat er elke 60 kilometer een laadpaal te vinden is op de belangrijkste snelwegen.

De Europarlementariërs hebben hier gisteren mee ingestemd. Er moet echter ook nog overlegd worden met de lidstaten, dus alles is nog niet in kannen en kruiken. Het is daarnaast de vraag wanneer dit doel behaald gaat worden. Het streven is 2026.

En waterstof dan? Ook dat is de EU niet vergeten. Het aantal waterstofstations moet eveneens flink uitgebreid gaan worden. Het doel is minimaal één waterstofstation per 100 km in 2028. Dit heeft logischerwijs minder urgentie dan het uitbreiden van de snelladers, maar dit is wel eerder dan aanvankelijk gepland was.

Het Europees Parlement wil niet alleen meer laadpunten, ze wil het laden ook zo makkelijk mogelijk maken. Je moet dus bij alle laders met alle auto’s terechtkunnen en makkelijk kunnen betalen. Gewoon met je bankpas dus. Dat zou een hele welkome ontwikkeling zijn, want dat gehannes met laadpassen is verdraaid onhandig.