GP Canada 2024: tijden en wat je moet weten

Hoe laat begint de GP Canada 2024? Waar kan ik kijken? Wat moet ik weten? Check het hier in dit artikel!

Het Formule 1-circus is nog maar net in Europa, of ze maken een uitstapje naar Canada. Voetballen kunnen ze daar niet, maar een race organiseren lukt ze wel. Net als Monaco op een stratencircuit in de binnenstad aan het water, maar dan compleet anders. Voor de kijkers is Canada altijd een geweldig weekend. Er gebeurt namelijk altijd wel wat.

Agenda GP Canada 2024

Voordat wij alle in en outs met je doornemen, hebben we allereerst de agenda:

7 juni

19:40 – 20:30 | Eerste vrije training

23:00 – 00:00 | Tweede vrije training

8 juni

18:30 – 19:30 | Derde vrije training

22:00 – 23:00 | Kwalificatie

9 juni

20:00 – 22:00 | Race

GP Canada

Voor velen is Canada een hoogtepuntje op de kalender. Het is niet het mooiste circuit (komen we zo op terug) of de meest geweldige ambiance, maar de veranderlijke weersomstandigheden, inhaalmogelijkheden en een baan die constant evolueert, is het er nooit saai.

De eerste Canadese GP werd in 1961 gehouden en werd door Peter Ryan in zijn Lotus-Climax gewonnen. Die race telde toen nog niet mee voor het wereldkampioenschap.

Dat is pas vanaf 1967 het geval. Toen won Jack Brabham in de Brabham. Yup, een echte vent wint een race in zijn eigen auto. Net als de vorige edities werd die race gehouden op Mosport Park. Vervolgens is de GP van Canda gehouden op Mont-Tremblant, wederom Mosport Park en het Circuit Ile Notre-Dame. Dat is overigens gewoon de vorige naam van het circuit in Montreal dat wij nu kennen als Circuit Gilles Villeneuve.

Zowel Lewis Hamilton als Michael Schumacher hebben deze GP van Canada zevenmaal gewonnen. Max Verstappen heeft de race tweemaal gewonnen, in 2022 en in 2023. De Scuderia Ferrari is verreweg het meest succesvolle team hier: 14 keer hebben ze de Canadese Grand Prix gewonnen.

Het circuit: Circuit Gilles Villeneuve

Zoals we al zeiden is het een stratencircuit, maar dan compleet anders dan Monaco. Het is dan ook een semi-permanent stratencircuit. Sommige delen van de baan zijn puur en alleen voor het GP-circuit, andere delen zijn ook gewoon openbare weg.

Het is een combinatie van langzame bochten en een paar hele snelle stukken. Daardoor is het lastig voor de teams om een goede afstelling te vinden. Het circuit is enorm zwaar voor de remmen (Jos Verstappen kan daarover meepraten in 2001). Voor de banden is het een redelijk zware baan. Omdat het geen permanent circuit is, moet de baan snel ‘gemaakt’ worden met rubber.

Hoe meer rubber op de baan, hoe sneller. Het wel nog weleens regenen in Montreal rond deze tijd van het jaar, dus dan beginnen de coureurs weer helemaal opnieuw als het rubber is weggespoeld.

Verder is het circuit 4,361 km lang (dus 70 rondjes) en zijn er 14 bochten en rijden we met de klok mee. We kunnen Circuit Gilles niet behandelen zonder de Wall of Champions te benoemen. Bij het opkomen van het rechte stuk wil je zoveel mogelijk snelheid meenemen, maar kom je (heel) erg dichtbij een betonnen muur. Menig ego is daar gesneuveld.

GP Canada 2023

Om een idee te krijgen van de tijden en de verhoudingen, kijken we eventjes naar de prestaties van vorig jaar.

Kwalificatie

Het was een hele natte kwalificatiesessie. Dat is de reden waarom de Q3-tijden aanzienlijk langzamer zijn dan de Q1- en Q2-tijden. Dat verklaart ook de bijzondere Top 3. Max Verstappen pakte pole position met 1:25.858, maar daarachter zat Nico Hülkenberg met 1:27.102 en Fernando Alonso pakte P3 (1:27.286).

Snelste ronde

Sergio Pérez (P6) had meer dan voldoende marge op Alexander Albon (P7) en ging aan het einde van de race naar binnen voor verse banden en zette een tijd van 1:14.481 neer.

Podium

Max Verstappen won met bijna tien seconden voorsprong op Fernando Alonso de race. Lewis Hamilton werd knap derde.

GP Canada 2024

Lees hier alles over de mogelijke strategieën, weersvoorspellingen en andere dingen die we al kunnen verklappen over de GP van Canada 2024

Wat is de stand bij aanvang van de GP Canda 2024?

Max Verstappen leidt het kampioenschap met 31 punten op Charles Leclerc. Verstappen heeft de mazzel dat als hij niet wint, er niet een coureur is die standaard wint: het is telkens een ander. Sergio Pérez moet even laten zien aan Red Bull dat zijn contract niet voor niets is verlengd, want hij staat 5e.

Qua teams is het veel spannender, opmerkelijk genoeg. Red Bull Racing leidt het kampioenschap met 276 punten, terwijl Ferrari met 252 punten ze dicht op de hielen zit.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Canada 2024?

De 3 zachtst mogelijke banden, net als vorige race. Dus de C3-band is hard (wit), de C4-band is (geel) en de C5-band is soft (rood). Canada is redelijk zwaar voor de banden in vergelijking met Monaco, maar het valt op zich wel mee.

Welke strategieën zijn er mogelijk voor de GP van Canada 2024?

Canada is redelijk zwaar voor de banden in vergelijking met Monaco, maar het valt op zich wel mee. Met voorzichtig rijden kun je dus best lange stints maken. De meest gemaakte keuze vorig jaar was starten op geel en dan snel wisselen naar wit. Dan 30 ronden voor het einde nogmaals wit. Vorig jaar wist Alexander Albon 58 ronden op wit te rijden (en zo knap een WK-punt te halen!).

Weersvoorspelling GP Canada 2024

Het gaat een heel interessant weekend worden. We verwachten namelijk nogal wat regen! Deze neerslag zal niet altijd tijdens de trainingen, kwalificatie of race zijn, maar zullen wel de baan weer schoonmaken.

Vrijdag: 22 graden, bewolkt, af en toe een bui, windkracht 1 ZWW

Zaterdag: 18 graden, bewolkt, af en toe buien, windkracht 2 ZW

Zondag: 18 graden, bewolkt, af en toe een bui, windkracht 2 WZW

Kansen Max Verstappen GP Canada 2024?

Ondanks dat Verstappen niet alle races wint dit seizoen, heeft hij een geweldig team en bijzonder snelle auto. Die functioneert het beste met flinke rechte stukken en die zijn er op Canada! Dus de RB20 zal het hier een stuk beter doen. Ook zal Verstappen tot op het bot getergd zijn om weer een puike overwinning in de wacht te slepen.

Verrassing GP Canda 2024?

Gezien de wisselende omstandigheden verwachten we dat Lewis Hamilton en Fernando Alonso het goed zullen doen. Let op Carlos Sainz, die kan ook goed uit de voeten met wisselend weer. Uiteraard doen we ook een wilde gok: Lance Stroll. Die kan in de regen af en toe verrassend snel zijn.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Canada 2024?

Max Verstappen is met 4/9 favoriet, maar Leclerc en Norris staan dat met 9/2 en 11/2 relatief gezien vlak achter.

Waar kan ik de GP van Canada 2024 volgen?

De race volgen kan op diverse manieren. We bespreken de opties, wat ze kosten en wat de plus- en minpunten ervan zijn.

F1 TV

Wil je alles van het raceweekend volgen, kan dat uitstekend met F1TV. Helaas is het niet meer mogelijk om een abonnement voor een jaar af te sluiten, het kost nu 11,99 per maand, ongeacht de maand (en hoeveel races er zijn in die maand).

Viaplay

Viaplay is met 17,99 per maand ietsje duurder, maar daar krijg je een hoop extra dingen voor terug, zoals films, series en andere sporten. Pikant detail: je krijgt bij Viaplay automatisch F1TV.

VPN

Gezien de prijzen is het begrijpelijk dat je op zoek bent naar alternatieven. Via een VPN kun je inloggen in Luxemburg of Oostenrijk en dan via de website van RTL Luxembourg of de ORF kijken.

Streams

Je kan ook via een brakke stream de race volgen, maar ideaal is het niet. Check hier voor enkele streams die (kunnen) werken.

Grand Prix Radio

Grand Prix Radio is de zender van Olav Mol. Naast prima muziek, wordt hier ook de race op de ouderwets gezellig wijze verslagen. Middels een slider kun je het geluid synchroniseren met het beeld dat je hebt.

Voorspelling GP Canada 2024

Jaap

Verstappen Pérez Piastri

Volgens mij is de Honda-tor de krachtigste in het veld en ik Canada is er veel vol gas. Het is eigenlijk een beetje stop-go. Recht stuk, zware remzone, recht stuk, zware remzone, recht stuk, zware remzone. Sommige van die rechte stukken zijn dan weliswaar niet helemaal recht, maar je snapt het idee. Niet voor niks plofte er toen auto’s nog kapot konden gaan wel eens een motor of een rem. Ik denk dat Sainz weer een goed weekend nodig heeft en Piastri misschien zijn goede vorm van Monaco door weet te zetten, ook als het nog wat regent. Dus laten we hen bij Max op het podium zetten. Jaap, is blij dat we uit Europa zijn.

Michael

Verstappen Pérez Leclerc

En zo is in een paar races alles anders. Of toch niet? Wel leuk dat de twijfel over een zekere overwinning van Max zo langzaam je hoofd binnen sluipt. En voor de rest voor de wereld geldt dat er ineens blijkbaar weer kansen zijn voor andere chauvinisten dan de Nederlandse.



Ik denk dat het tijd is dat Max gewoon weer een overtuigende overwinning boekt. Checo is ook blij dat hij aan boord mag blijven en volgens Jaapiyo met zijn merchandise verkopen het salaris van Max blijft verdienen. Michael, is alleen chauvinistisch met Verstappens.

Wouter

Verstappen Sainz Piastri