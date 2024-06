Man, wat was de BMW M3 (E46) een heerlijkheid

De BMW M3 (E46) was een overheerlijke auto. Maar het kan dus nog heerlijker.

Van sommige generaties weet je gewoon dat het klassiekers gaat worden. Toen de BMW M3 van de E46-generatie in 2000 uitkwam, wist iedereen het al eigenlijk. Het was namelijk een op-en-top BMW met een hoogtoerige zes-in-lijn, achterwielaandrijving en een handbak. Het chassis bood een uitstekende combinatie tussen sportiviteit en voldoende comfort om er elke dag mee te rijden. Dat was het mooie. Je kon gewoon ermee forenzen naar je werk, maar op de terugweg compleet de hooligan uithangen.

De BMW M3 E46 is nog altijd een gewilde occasion c.q. aanstaande klassieker en dat zie je ook aan de prijzen van gebruikte exemplaren. De E46-scene is nog heel erg actief!

Er zijn namelijk nog veel mensen die (zeer veel) geld uitgeven om hun 3 Serie E46 helemaal perfect te maken. Vorsteiner is niet de moeilijkste en komt met een arsenaal aan upgrades voor de M3 Coupé (E46/2S) en de M3 Cabrio (E46/2CS).

Spulletjes voor de BMW M3 (E46)

Goed nieuws voor de fans, want de Vorsteiner-producten schijnen erg populair te zijn. Dat komt omdat de tuner zich heeft laten inspirerereren op de BMW M3 CSL en M3 GTR, eveneens van de E46-generatie. Zo is er een V-CSL Aero-bumper met de kenmerkende luchtinlaat. Mocht je liever symmetrie in je leven hebben, is er goed nieuws. Vorsteiner maakt de bumper ook met twee gaten.

Ook heel erg tof is de ‘V-CSL Aero bootlid’, een geïntegreerde spoiler, inderdaad precies zoals de CSL dat óók had. Verder zijn er carbon flaps aan de voorzijde in de vorm van twee kleine splitters, eentje links en eentje rechts. Een splitter over de gehele breedte is overigens ook mogelijk.

Niet goedkoop

De achterkant kun je verder verfraaien met de Aero Diffusor, al dan niet van carbon. Kies je voor die laatste, is het design ietsje drukker. Wij zouden gaan voor de reguliere versie. Dan is er iets wonderlijks aan de hand. Aan de zijkant is er namelijk een nieuw inlegstuk voor de luchtuitlaat. Die is gek genoeg strakker en minder kitsch dan het origineel van BMW zelf.

De GTR-vibe komt van de motorkap, de zogenaamde ‘Aero Hood’. Deze is voorzien van functionerende luchtuitlaten, zodat de hitte sneller uit de auto kan.

Je kunt het geheel afmaken met Vorsteiner-velgen. De wielen die je ziet zijn Vorsteiner GTE-352 wielen. Dit zijn meervoudige gesmede patta’s en dat betekent dat ze duur zijn: de vanafprijs is dik 12 mille voor een setje.

Over prijzen gesproken, de gehele kit (minus de velgen) is ook 12 mille. Wees er snel bij, want Vorsteiner gaat maar 103 setjes bouwen. De tuner uit Californië komt af en toe met bijzondere onderdelen voor oudere BMW’s en in veel gevallen zijn de setjes in no time uitverkocht. Op zich niet zo vreemd, het is niet zozeer een extreme aanpassing. De kit onderstreept voornamelijk wat er zo dik is aan een M3.

