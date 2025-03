Krijg nou wat, Olav Mol en Jack Plooij naar Viaplay

In welk universum is dit dan? Olav Mol en Jack Plooij te horen op Viaplay.

De scheiding tussen Ziggo Sport en de Formule 1-rechten jaren geleden betekende veel dingen. Het belangrijkste misschien wel is het verdwijnen van de vertrouwde commentaarstem in vorm van Olav Mol, met een Jack Plooij die zich door de pits begaf.

Wat je ook vond van het duo. Het was wel het warme Nederlandse TV-gevoel wat dat vetrouwde gaf aan F1 kijken. Net als dat een boterham met pindakaas gewoon lekker is, of dat je de stem van Allard Kalff hoort als je de 24 uur van Le Mans kijkt. Met de komst van ViaPlay kwam er een breuk.

Olav Mol en Jack Plooij verhuisden niet mee van Ziggo naar Viaplay, in plaats daarvan ging de streamingdienst voor een geheel nieuw vers team. Viaplay en het duo Mol plus Plooij, die zouden nooit vriendjes worden. Zou je denken. Maar verrek!

Het verrassende nieuws komt vandaag dat Olav Mol en Jack Plooij een deal hebben gesloten met Viaplay. Of beter gezegd, Olav Mol en Alexander Stevens, de eigenaren van Grand Prix Radio, hebben een deal gemaakt met Viaplay.

Formule 1-kijkers krijgen vanaf nu de mogelijkheid om te kiezen tussen commentaar. Je kunt luisteren naar het de commentatoren van Viaplay óf je krijgt live de stemmen van Olav Mol en Jack Plooij te horen. Komt dat ouderwets vertrouwde toch een beetje terug.

Grand Prix Radio heeft de Nederlandse radiorechten voor de Formule 1 verworven en via Viaplay volgt een live integratie. Het is alweer twee jaar geleden dat Grand Prix Radio de rechten had.

Dat geeft toch een leuke twist aan het aankomende Formule 1-seizoen. Mits je op Olav Mol en Jack Plooij zat te wachten. Niet? Dan zijn er nog legio alternatieven. Denk aan de Viaplay stemmen, het F1 TV commentaar, of de betweters van Sky. De keuze is reuze!