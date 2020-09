Daniel Ricciardo: Mugello zwaarder dan Silverstone - Autoblog.nl

Dat belooft veel goeds voor de race dit weekend! Volgens Daniel Ricciardo gaan de banden het zwaar krijgen tijdens de GP van Toscane.

De Grand Prix van Toscane is op komst. Deze wordt dit weekend verreden. De plaats waar het moet gaan gebeuren is Mugello. Het is een van de noodgrepen om toch ondanks de uitbraak van Covid-19 toch een F1-kalender te kunnen opmaken. Maar het lijkt erop dat dit een van de betere noodgrepen is voor dit seizoen.

Mugello

Voor wie Mugello nog niet kent, het is een geweldige old-school racebaan. Veel snelle bochten, wat hoogteverschillen en een enorm lang recht stuk. Het is bijna het tegenovergestelde van alle Tilke-Tempels waar we er op het moment iets te veel van hebben.

Wat we willen zijn natuurlijk leuke races. In veel gevallen zijn de old-school circuits daar een beter startpunt van. Nu is het geen garantie, met de GP van België nog vers in ons achterhoofd.

Daniel Ricciardo

Maar hoe moeten we Mugello als baan inschatten? Wat voor race kunnen wij verwachten? We vroegen het aan Daniel Ricciardo, hoe hij denkt dat met name de banden zich gaan houden tijdens de race. Ricciardo is coureur bij het Renault F1 team en natuurlijk de oud teamgenoot van Max Verstappen. Hij liet Autoblog het volgende weten:

We hadden al wat cijfers uit de simulatie van het team en van Pirelli. Het ziet ernaar uit dat het dit circuit de baan het meest belastend is voor de voor de voorbanden. Nog veel meer dan op Silverstone. Daniel Ricciardo

Goed nieuws!

Kijk, dat is natuurlijk goed nieuws dat we krijgen van de muzikale Daniel Ricciardo. Silverstone was juist een verademing voor de neutrale (en Nederlandse) toeschouwer, daar de enorme bandenslijtage roet in het eten gooide bij diverse teams, waaronder Mercedes. Nu was het destijds tijdens de races op Silverstone vrij warm, maar gelukkig is september in Italië nog altijd erg warm. Tijdens de race wordt het zo’n 31 graden.

De dwarskrachten zijn nog groter voor de banden, zeker gezien het grote aantal bochten en de snelheid ervan. De temperatuur is ook een factor. Het gaar sowieso interessant worden. We moeten slim zijn met de afstelling van de auto. We moeten al van te voren denken aan zondag in verband met de banden. Het gaat sowieso voor een interessante race worden. Daniel Ricciardo

Pitstops volgens Daniel Ricciardo

Uiteraard zijn het ook de pitstops die een belangrijke rol spelen. Op Monza ligt de gemiddelde snelheid te hoog (waardoor je relatief gezien meer tijd verliest met een stop) en op België worden er maar een paar ronden gereden. Gaan we op Mugello dan wel twee stops strategiën zien?

Ik zal heel verbaasd zijn als iedereen voor een éénstops-strategie zal gaan. Ik denk dat de banden daar heel erg veel last van gaan hebben. Daniel Ricciardo

Interessante race

Kortom, de GP van Toscane op Mugello belooft een interessante race te worden. Dit zou betekenen dat Mercedes wellicht niet helemaal oppermachtig zal zijn. Voor Ricciardo is het ook goed nieuws. Bij de GP van Engeland startte Riccardo op P8, om op P4 te eindigen. Tijdens de 70th Anniversary GP starte hij als vijfde, alleen ging het toen mis bij een inhaalactie op Sainz, waardoor P14 het maximaal haalbare was. De snelheid was er in elk geval aanwezig in die omstandigheden.