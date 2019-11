GP van Abu Dhabi 2019: tijden en wat je moet weten

Alle ins en outs, plus de aanvangstijden van de GP van Abu Dhabi dit weekend!

Het is weer voorbij, die mooie zomer. Eigenlijk is het heel erg jammer dat het seizoen zo snel voorbij was. Daarmee doelen we niet op het feit dat het al weer bijna december is. Nee, het gaat ons meer op Lewis Hamilton. De Brit reeg aan het begin van het seizoen de overwinningen aan elkaar. Bijzonder knap en indrukwekkend, maar aangezien de rest van de coureurs aan het stoeien was om de tweede plaats, had Hamilton niet zo veel tegenstand te duchten. Leclerc, Vettel, Verstappen en Bottas wonnen een handjevol races.

Toch is de GP van Abu Dhabi zéér belangrijk. Volgend seizoen zijn de veranderingen in het reglement minimaal. In de tussentijd mag er niet heel erg veel getest worden. De kans is aannemelijk dat de vorm die de teams nú hebben, meegenomen worden naar het nieuwe seizoen. Natuurlijk kan er van alles gebeuren, dat maakt de sport zo leuk. Ook leuk: alles mag stuk! Reken er maar op dat de motoren iets meer pk’s zullen leveren. Voordat we verder gaan, de agenda.

Hoe ziet de agenda eruit voor de GP van Abu Dhabi 2019?

Vrijdag 29 november 2019:

10:00 – 11:30 | Eerste vrije training

14:00 – 15:30 | Tweede vrije training

11:00 – 12:00 | Derde vrije training

14:00 – 15:00 | Kwalificatie

14:10 – 16:10 | Race

GP Abu Dhabi:

Je zou het niet zeggen, maar Abu Dhabi heeft een enorme automotive achtergrond. Het land is doordrenkt met automobiele geschiedenis. Oh, wacht, dat moet zijn: olie. Mocht de olie opraken of de vraag opdrogen, hebben deze contreien een andere vorm van inkomsten nodig. Nu ze het geld hebben wordt er dus in dit soort projecten geïnvesteerd. Een soort speelparadijs in de zandbak.

Uiteraard is de baan ontworpen door niemand minder dan Hermann Tilke. Zijn kantoor ontwierp destijds vele nieuwe banen, met name in regio’s die relatief nieuw waren voor de Formule 1 (en andersom). Dan de baan zelf. Het Yas Marina Circuit ligt op Yas Island. Om de baan heen ligt een haven. Ondanks dat het het circuit in een stadsomgeving ligt en de layout lijkt op dat van een stratencircuit, is dat niet het geval. Yas Marina is een permanent circuit.

Rond het millennium was F1-eigenaar Bernie Ecclestone hard bezig zijn imperium uit te breiden. Naast Bahrein was Abu Dhabi daar onderdeel van. In 2007 werd de baan opgeleverd en gebruikt voor een F1-festival, in 2009 werd de baan officieel in gebruikt genomen en werd ook de eerste F1 race verreden.

Wie pakte in 2018 pole position bij de GP van Abu Dhabi?

Natuurlijk was dat niemand minder dan Lewis Hamilton. Hij zetten een tijd neer van 1:34.

Wie reed de snelste ronde tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2018?

Dat was Sebastian Vettel. Hij zette in de 54e ronde een tijd neer van 1:40.867.

Hoe zag het podium van de Grand Prix van Abu Dhabi eruit in 2018?

1. Hamilton

2. Vettel

3. Verstappen

Wat voor kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Abu Dhabi 2019?

Dat is een zeer goede vraag! Dat is namelijk erg lastig in te schatten. Ferrari was in in België bloedsnel, maar de laatste paar GP’s zitten ze in, eh, een flinke vormdip. De auto, de leiding, de coureurs: het rommelt als de maag van een lactose-intolerant na drie milkshakes. Verstappen maakt dus wel degelijk kans om op het podium te geraken. Kersverse vrijgezel Valtteri Bottas zal achteraan moeten starten en een van de Ferrari’s moet zeker mogelijk zijn. Abu Dhabi ligt aanmerkelijk minder hoog dan Mexico en Brazilië, dus waarschijnlijk zal de Mercedes van Hamilton ongenaakbaar zijn. Langzame bochten, veel lange rechte stukken: Mercedes territorium dit seizoen. Kortom, verwacht een fraaie podiumplaats voor Verstappen.

Waar kan ik de GP van Abu Dhabi 2019 volgen?

Formule 1 kijken kan eigenlijk op 4 manieren. De goedkoopste optie is om een stream te vinden op het internet. Er zijn er een heleboel in allerlei soorten. Het voordeel is dat het gratis is, maar dat is het ook wel eigenlijk. Echt veilig zijn de meeste sites niet. Ook is de kwaliteit vaak erg matig, is de verbinding niet stabiel en moet je maar hopen dat je het goede commentaar hebt. Anders is het een mooie gelegenheid om aan je Italiaans, Mandarijn of Papiemento te werken.

Andere optie die ook niets kosten: RTL Deutschland! Jazeker, de Nederlandse RTL zendt de F1 al lang niet meer uit, maar bij de Duitsers is het nog altijd vast prik. Houdt er wel rekening mee dat je via RTL Duitsland niet kunt kijken naar de eerste en tweede vrije training. De derde vrije training wordt samengevat. Kwalificatie en race zijn wel gewoon te bekijken via RTL. Houdt er wel rekening mee dat er reclame is.

Wat dat betreft is Ziggo fantastisch. Mocht je Ziggo hebben, op het open kanaal worden alle F1 activiteiten live uitgezonden. Mocht je geen Ziggo hebben, een losse race kun je kopen voor 3,99 euro. De vrije trainingen zijn een aanrader: Rick Winkelman weet niet alleen uitstekend, helder en correct verslag te doen, maar is ook goed op de hoogte van alle ins en outs. Tijdens een ‘saaie’ training weet hij het nodige te melden. Bij de kwalificatie en race wordt het vermaak verzorgd door Olav Mol, die af en toe struikelt over zijn enthousiasme, maar gewoon hoort bij de Nederlandse F1. Omwille van de Melkertbanen (waarschijnlijk) heeft Ziggo een verwarde man een oranje microfoon gegeven. Deze man zal geluid maken in de pitbox. De andere coureurs spelen het spelletje gewoon mee en doen alsof hij bij zinnen is. Naar het schijnt is deze zelfverklaarde tandarts een groot voorstander van Max Verstappen.

Laatste optie: F1TV. Dat is verreweg de duurste optie, want het kost je 60 euro. Wel moeten we erbij aantekenen dat je dan een jaar lang kunt genieten van de F1. Niet zozeer één seizoen, maar 365 dagen. Dus als je nu F1TV ‘koopt’, kun je er tot volgend jaar gebruik van maken. Je kan het commentaar zelf kiezen. Dat is wel leuk, want in tegenstelling tot bij Ziggo hebben ze bij RTL of Sky pitreporters lopen. Geeft het toch een extra dimensie.

Wat is de weersvoorspelling van de GP van Dhabi 2019?

Regen, onweer, ijzel, sneeuw en het woord ‘guur’ kennen ze niet in Abu Dhabi. Dat wil niet zeggen dat het extreem warm is. De maximum temperatuur schommelt tussen de 26 en 27 graden in de middag tot 20 tot 21 graden in de avond.

Wat is de Autoblog voorspelling voor de GP van Abu Dhabi 2019?

Bij elke race delen jullie favoriete Autobloggers hun wijsheid met jullie. Zowel Casper en Wouter hebben een Max Verstappen dekbed en Jos Verstappen bokshandschoenen en weten dus precies wat er gaat gebeuren:

Casper

1. Bottas

2. Verstappen

3. Leclerc

Het is de laatste ronde van het seizoen en dus geeft men niets meer om betrouwbaarheid en mogen alle kranen open. Mercedes gaat goed van start met de pole voor HAM, maar hij valt uit met een kapotte auto. BOT gaat daardoor naar de winst, op de voet gevolgd door VER en LEC. ALB gaat na een matige start met VET om P4 vechten en eindigt net buiten het podium.

Wouter

1. Hamilton

2. Bottas

3. Verstappen