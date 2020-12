Koenigsegg toont de Agera RS 2.0 - Autoblog.nl

Omdat een klant het zo vriendelijk vroeg, heeft Koenigsegg nog wat wijzigingen doorgevoerd aan de Agera RS.

In de wereld van hypercars draait het niet alleen om snelheid, maar in nog grotere mate om exclusiviteit. Eigenaren die enkele miljoenen stukslaan op een auto willen dan ook echts iets exclusiefs hebben. Sommigen nemen genoegen met een gelimiteerde auto in een unieke kleurstelling, anderen willen een auto die nóg specialer is dan dat.

Wereldrecord

De Koenigsegg Agera RS was met een oplage van slechts 25 stuks al een zeer exclusieve auto. Wat ook bijdroeg aan de status van deze auto: in 2017 verbrak de Agera RS het wereldrecord voor de snelste productieauto. De Koenigsegg bereikte toen een topsnelheid van 447,19 km/u. Hoewel Bugatti en (misschien) SSC inmiddels snellere auto’s hebben gebouwd, is het record officieel nog steeds in handen van Koenigsegg.

Refinement

Een klant vond dit allemaal nog niet genoeg en klopte vorig jaar bij Christian en zijn team aan om zijn Agera RS nog verder te upgraden. De beste man wilde graag elementen van de One:1 toevoegen aan zijn auto. Bij Koenigsegg deden ze daar uiteraard niet moeilijk over en gingen ze met de wensen van de klant aan de slag. Ze zijn er in totaal ongeveer een half jaar zoet mee geweest en noemen het resultaat de Agera RS ‘Refinement’.

Mix

De auto is dus een mix geworden van de Agera RS en de One:1, die een jaar eerder werd gepresenteerd. De Agera RS Refinement is onder meer voorzien van een nieuwe actieve spoiler, nieuwe canards en een nieuwe luchtinlaat op de motorkap. Het interieur heeft ook een kleine upgrade gekregen. Daar prijkt nu namelijk een SmartCluster, wat in 2015 debuteerde op de Regera. Op dit scherm is alle belangrijke info, zoals diverse temperaturen, in één oogopslag te zien.

Vermogen

Bij de aanpassingen ging het vooral om de looks. De motor is dus onaangetast gebleven. De 5,0 liter V8 levert dus nog steeds een vermogen van 1.160 pk. Met een gewicht van 1.295 kg is dit blijkbaar genoeg om de het wereldrecord voor snelste productieauto te pakken. Dat is waarschijnlijk ook meteen de reden dat de auto ondanks de aanpassingen nog Agera RS heet. Anders had Koenigsegg wel een net iets andere naam bedacht, zodat de hypercar weer een stukje exclusiever lijkt.