Gratis auto? Begin een groot gezin!

10 kinderen moet voldoende zijn.

Een gezin met veel kinderen kan een drukke bedoeling worden in het huishouden. En dan ligt er ook nog een taak om er een goede auto bij te vinden. De pret is vaak ver te zoeken bij grote auto’s met ruimte voor zes of zeven personen. Of je moet het bij premium fabrikanten zoeken zoals een BMW X7, maar dan zit je weer met prijskaartjes die niet heel vriendelijk zijn.

Voor je wekelijkse portie feelgood-meuk gaan we natuurlijk naar een land waar ze het patentrecht hebben op dit soort verhalen: de U S of A. Het gezin van Michelle en Don Beuchene bestond uit zes kinderen, maar papa en mama waren van mening dat de familie nog wel wat groter kon. Er kwamen nog eens vier adoptiekinderen bij, waardoor het gezin opeens bestond uit 12 personen.

Het verhaal kwam vorig jaar november aan bod in het tv-programma Good Morning America. Het gezin is nu opnieuw in het nieuws, want Hyundai speelt voor Sinterklaas. De Zuid-Koreaanse autobouwer heeft het gezin een 2020 Palisade cadeau gedaan. De auto werd bij Preston Hyundai in Ohio door de familie in ontvangst genomen.

De Hyundai Palisade is een flinke SUV met plaats voor acht inzittenden. In de VS heeft de auto een MSRP-prijs van 31.550 dollar.