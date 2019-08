Deze AMG GT S eet de AMG GT R voor het ontbijt

In het Engels klinken dit soort koppen nog mooier.

Het kan niet anders dan enorm lastig zijn om een tuner te zijn van snelle Mercedessen. Dankzij Brabus uit Bottrop is bijna elke andere tuner bij voorbaat kansloos. De kwaliteit is hoog en de producten vallen in de smaak. Dat wil niet zeggen dat er niemand is die het alsnog probeert. Dit is het laatste project van de Amerikaanse tuner ‘Creative Bespoke’. De auto begon zijn leven als relatief bescheiden Mercedes-AMG GT S.

Ze hebben in dit geval de gehele auto aangepakt. Laten we beginnen met het uiterlijk. Er is uiteraard een carbonfibre-pakketje aangebracht, alhoewel dat dankzij de satijn-zwarte lak niet direct te zien is. Toch zijn de grill, het logo (!), side skirts en achterspoiler van het dure materiaal gemaakt. De motorkap is wonderbaarlijk te noemen. Uiteraard óók van koolstofvezel, maar voorzien van een plexiglas ruit zodat je de motor kan zien zitten.

Motorisch is de AMG-GT behoorlijk aangepakt door Creative Bespoke. Wat ze precies gedaan hebben, zeggen ze niet, maar het resultaat is 656 pk. Voor de goede orde, de standaard AMG-GT S heeft de beschikking over 522 pk. Dus met deze AMG GT S kun je de AMG-GT C wel hebben. Sterker nog, zelfs de AMG-GT R heeft niet zoveel paarden in de aanbieding, bij die auto stopt het bij 585 pk.

Om alles in goede banen te leiden, kreeg de AMG GT S van Creative Bespoke een H&R onderstel. Tezamen met de Vossen-velgen en Pirelli P Zero banden heeft de auto een zeer fraaie stance. In het interieur heeft de tuner uit Arizona voorzien van zwart en rood leder, compleet met zwarte logo’s. Over logo’s gesproken, de eerdergenoemde Pirelli’s zijn voorzien van logo’s. Op het zwarte rubber is met koeienletters ‘CREATIVE’ geschreven. Heel creatief.