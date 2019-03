‘Verzamelaar’ moet zijn 150-delige autocollectie inleveren

Geen zorgen, het heeft een reden.

Auto’s verzamelen lijkt voor velen een sport te zijn. Klein of groot, bizarre hypercars of toekomstige klassiekers: er zijn genoeg genres waar je meerdere auto’s in kan kopen. Soms is dat raar, ‘want auto’s zijn om in gereden te worden’. Maar meestal zit er veel liefde, aandacht en passie in dergelijke verzamelingen.

Hoe anders is dat bij een verzamelaar in Philadelphia, VS. Hij heeft een collectie van 150 auto’s: dat klinkt als een puike verzameling. Maar de ‘achtertuin’ waar hij de auto’s bewaarde leek net een autokerkhof, als we de Google-beelden mogen geloven.

De man leed aan verzamelwoede, waardoor zo’n beetje alles wat bestempeld kan worden als ‘auto’ de collectie binnen rolt. Meestal gewoon schroot wat je voor een paar honderd dollar op de kop kunt tikken. Dat het niet rijdt of slecht in staat is, is bijzaak.

Dat hij zijn verzameling niet echt binnen de perken kan houden is jammer, maar dat gebeurt soms. De bizarre plaatsing van de ‘schroothoop’ waar de man zijn auto’s bewaarde, dat was een doorn in het oog van de politie. Het erf is volgens de politie wel van de man, maar vanwege wetten die gaan over het ‘verstoren van de omgeving’ (nuisance property) is de politie al sinds 2016 bezig de collectie op te ruimen. De man zegt hier niks vanaf te weten en de enige hint die hij had was een briefje dat hij de auto’s binnen vijf dagen moest verwijderen.

Het bleef niet plakken: een grote operatie met meerdere takelwagens heeft ervoor gezorgd dat de collectie verdwenen is. Kennelijk goed voor de rest van de wijk. Enigszins sneu voor de man is het wel, maar het was ook wel een beetje uit de hand gelopen. (via Action News)