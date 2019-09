Prijzen Skoda Kamiq bekend

We kijken meteen even hoe deze auto zich verhoudt ten opzichte van de concurrentie.

In relatief korte tijd heeft Volkswagen zich aangepast aan de markt. Ten eerste betreft elektrische auto’s: jarenlang was diesel de oplossing, maar dat bleek toch enigszins een misvatting te zijn. Ook was het concern bizar laat eigenlijk met hun crossovers. Terwijl de Japanners en Koreanen al toe waren aan de tweede of zelfs derde generatie terreinwagen-achtige, kregen merken als Seat, Skoda en Volkswagen pas recentelijk een betaalbare crossover.

Maar niet getreurd, het gaat nu heel erg hard. Elke niche wordt opgevuld met zo’n hippe urban-mobiel, waaronder deze gloednieuwe Skoda Kamiq. De auto staat op het MQB A0 platform. Om een idee te krijgen van de auto: de Kamiq is 4,24 meter lang, 1,79 meter breed en 1,53 meter hoog. De auto deelt zijn platform met de Seat Arona en Volkswagen T-Cross. Belangrijk aspect aan Skoda’s is altijd de prijs. We hebben ze nu van de Skoda Kamiq. Hier komen ze!

Active

De goedkoopste versie is de Kamiq 1.0 TSI Active, deze kost 23.790 euro. Op zich krijg je wel wat waar voor je geld, waarvan airconditioning toch wel de belangrijkste is. De motor levert speciaal in deze uitvoering 95 pk. Wil je meer luxe, vermogen en een hoogwaardigere uitstraling? Dan is de Kamiq Ambition iets voor jou! Deze is er vanaf 26.190 euro. Dan krijg je snuisterijen als lichtmetalen velgen, cruise control en een lederen stuurwiel. Belangrijk verschil is dat je een 1.0 TSI met 115 pk mee krijgt.

Meer luxe

Wil je nog meer luxe en stijl, ga dan voor de Kamiq Style. Deze heeft een lichtsensor, regensensor, climate control (dual zone), parkeersensoren op de achterbumper en een uitgebreide boordcomputer plus radio (met acht speakers). De Kamiq Style met 1.0 TSI (115 pk) kost 27.990 euro. Wens je nog meer uitrusting op je Kamiq, voor de Nederlandse markt is er ook een Kamiq Sport Business (26.690 euro) en de Kamiq Business Edition (29.490 euro). De range wordt binnenkort nog uitgebreid met een 1.5 TSI motor met 150 pk. Deze is niet alleen voorzien van meer vermogen en koppel, maar ook een extra cilinder; de 1.0 TSI is een driecilinder, de 1.5 heeft er vier. Ook zal de Kamiq Monte Carlo op termijn naar Nederland komen, schatten wij in.

We kijken meteen even naar de prijzen van de concurrentie:

Opel Crossland X 1.2 Selection

€ 19.999 euro

De Peugeot 2008 en Renault Captur staan op het punt om vervangen te worden door een opvolger. Wil je toch een ‘Franse’ crossover, dan is de Crossland X een goede optie. Qua afmetingen is deze net even een paar centimeter groter in alle dimensies dan de Kamiq. Wordt Opel de nieuwe liter c.q. centimeterkoning? Want voorheen had Skoda het rijk alleen als het aankwam op zoveel mogelijk centimeters en liter voor zo min mogelijk geld, diverse Dacia’s daargelaten. De Crossland is aanzienlijk goedkoper dan de Kamiq. Dat verschil is echter eenvoudig te verklaren. Deze uitvoering heeft standaard géén airconditioning. Nog een nadeeltje is de motor, die is met 83 pk en 118 Nm behoorlijk zwak. Ga je voor een betere motor mét airco, dan scheelt het qua prijs nauwelijks meer.

Kia Stonic 1.0 T-GDI Comfortline

€ 21.995

De Kia Stoniq is qua formaat ongeveer even groot. Een belangrijk verschil is dat de Kia iets minder hoog is. Dat zie je aan de sportievere uitstraling, voor zover dat mogelijk is bij dit type auto uiteraard. Qua uitrusting komt deze variant dichter bij de Kamiq. De motor is ook voor deze variant geknepen (van 120 naar 100 pk), maar airconditioning is standaard. Ook heeft Kia een briljante garantieregeling van 7 jaar.

Seat Arona 1.0 TSI Reference

€ 19.800

Ook bij Seat kun je voor minder dan twintig mille slagen. Daarmee is de Spanjaard toch even 3.990 euro goedkoper dan zijn Tsjechische evenknie. Dat is serieus veel geld, zeker in deze prijsklasse. Je krijgt dezelfde 1.0 TSI, dus daar zit het verschil niet in. Wederom een belangrijk verschil is de airconditioning, die voor dit model een optie is. Ook heeft de Arona geen LED-koplampen en achterlichten, die de Kamiq wél heeft. Dan is er nog één groot verschil. Ondanks dat de breedte en hoogte bijna identiek zijn, is de Skoda Kamiq 10 centimeter langer. Dus mocht je net wat meer ruimte nodig hebben, is de meerprijs van de Kamiq deels gerechtvaardigd. Ook kun je aan de wielen zien dat je een budget-keuze hebt gemaakt. Je krijgt geen eens wieldoppen volgens de configurator van Seat!