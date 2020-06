Groene Volkswagen Caddy brengt herinneringen naar boven

Opvallen in het verkeer met een bedrijfswagen doe je met deze groene Volkswagen Caddy!

We begeven ons in een trip down memory lane met deze Volkswagen Caddy bedrijfswagen. Tegenwoordig zie je bijna geen groene bestelauto’s meer rijden. Dat was vroeger wel anders. In de tijd dat telefooncellen nog in Nederland bestonden en je overal groene bedrijfswagens van PTT Telecom zag rijden.

De busjes waarin de medewerkers reden waren onder andere een groene Mercedes 809d, de Volkswagen LT en veel later in de Peugeot Partner en een 306 Break. Zo’n gevoel krijg ik weer bij het zien van deze Volkswagen Caddy bedrijfswagen. Het is er eentje in de Combi-uitvoering die je ook als particuliere bestelauto kunt gebruiken. Ze zijn voornamelijk populair om in te zetten als taxi.

Dan deze groene Caddy. Het voertuig komt uit 2018 maar heeft slechts zo’n 16.500 kilometer ervaring. Geen diesel onder de kap, maar en 1.4 TSI Highline met 126 pk en een DSG. In deze uitvoering kunnen vijf personen mee in de Volkswagen Caddy bedrijfswagen. Handig voor na 1 juli, wanneer we weer met jan en alleman in de auto mogen zitten.

Voor de groene Volkswagen Caddy moet je 29.950 euro neertellen. De vraag is of je dit durft neer te tellen voor een busje met zo’n opvallende kleur. Het zal lang niet bij iedereen in de smaak vallen.