AC Schnitzer M135i maakt de Nordchliefe onveilig

Maar met het belangrijkste wachten ze nog even met de AC Schnitzer M135i.

De BMW 1 Serie is er nu alweer een tijdje. De meest fanatieke fanboys vinden het nog steeds verschrikkelijk dat BMW de achterwielaandrijving gedag heeft gezegd. In het geval van de M140i is het erg jammer, maar voor het gros van de 1 Series (de 116 en 118 modellen) maakt het eigenlijk niet zo veel uit.

AC Schnitzer M135i

Ondanks dat de nieuwe M135i in zijn soort helemaal niet onaardig is (integendeel), kan het zijn dat je nét even een scherpere auto wenst. Zowel optisch als rij-dynamisch. Gelukkig is de AC Schnitzer M135i eindelijk hier. De tuners uit Aachen hadden een tijdje geleden al de eerste spulletjes laten zien voor de 1 Serie, nu is de AC Schnitzer M135i aan de beurt.

Sportuitlaat

We beginnen ditmaal aan de achterzijde. De AC Schnitzer M135i heeft een speciaal voor dit model ontwikkelde sportuitlaat. Of dat ook voor meer vermogen zorgt, wordt niet vermeld, maar het ziet er wat potenter uit. Je kunt kiezen uit ‘Sport carbon’ (met carbon frutsels), Sport Chrome (gewoon verchroomd) of ‘Sport Black’. Dan heb je, geheel volgens de heersende trend, zwarte uitlaten. Mocht je denken: ik wil wel de looks, maar niet het hele systeem, dan is er een oplossing. Van de ‘Sport Chrome’ en ‘Sport Black’ zijn ook enkel de uitlaastierstukken leverbaar.

Verlaging

Om de dynamiek te verbeteren is de AC Schnitzer M135i voorzien van een setje verlagingsveren. De verlaging bedraagt 25 tot 35 millimeter, afhankelijk van je ontbijt en het gewicht van je eega. Het is alleen een set met veren, die alsnog goed kunnen samenwerken met de standaard dempers. Precies het omgekeerde wat Wouter deed met zijn M135i.

Aerodynamica

Een ander punt dat verbeterd is aan de AC Schnitzer M135i is de aerodynamica. AC Schnitzer ontwikkeld zijn eigen spoilers en doet dat behoorlijk serieus. met andere woorden: het heeft ook daadwerkelijk een gunstig resultaat. Er is een speciale splitter en achterspoiler die specifiek voor de AC Schnitzer M135i is ontworpen. Mocht je een ‘standaard’ 1 Serie hebben en ook de AC Schnitzer onderdelen wensen, is dat mogelijk (maar dan ziet het er iets anders uit). De laatste wijziging is een folie voor de ‘diffuser’ aan de achterzijde. Tsja, het blijven tuners.

De wielen voor de AC Schnitzer M135i waren een tijdje geleden al aangekondigd. Sowieso waren de velgen geen verrassing, want AC Schnitzer heeft een paar modellen die ze gebruiken over de gehele range. Je kan kiezen voor de AC1-velgen set. Deze wielen zijn 19″ in diameter en 7,5J ‘breed’. De bandjes eromheen zijn 22/35 R19. Even breed als standaard, maar iets grotere velgen en iets plattere banden.

Het enige waar we nog even op moeten wachten zijn de motorische upgrades. De M135i heeft een turbomotor met 306 pk en 450 Nm. Op zich voldoende, maar meer is zeker mogelijk. AC Schnitzer is zo’n tuner die alle onderdelen ook daadwerkelijk test in plaats van met een laptop de turbosluizen open te zetten. Alle onderdelen zijn dus ook daadwerkelijk op de Nordschleife uitgeprobeerd.

Alle spulletjes zijn per direct leverbaar.