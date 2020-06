Dit kost 962 pk tuning voor je Audi RS6, RS7 of RS Q8

Serieuze tuning voor de nieuwe Audi RS6, RS7 of RS Q8. Wat moet je daarvoor neertellen?

De huidige 4.0 TFSI V8 van Audi is een beest van een motor. De Duitse autofabrikant geeft de motor 600 pk in de huidige RS6 Avant, RS7 Sportback en de RS Q8. Tuners weten echter met eenvoud veel meer vermogen uit het blok te halen. HGP, een bekende naam onder gekietelde VAG-apparaten, maakt duidelijk wat je moet betalen voor dergelijke tuning.

Net als bijvoorbeeld MTM bieden ze bij HGP meerdere pakketten aan. Het is maar net hoe krankzinnig je het vermogen wenst. Stage 1 begint bij 8.900 euro. Dat is inclusief de Duitse BTW, maar exclusief de montage. Dan komt er nog eens 1.000 euro bij. Het vermogen stijgt dan van 600 pk naar 786 pk en 1.061 Nm koppel. Alle tuning van HGP is overigens TÜV goedgekeurd. Je hoeft dus niet bang te zijn dat deze tuner je rommel aansmeert.

Stage 2 bij HGP betekent nog heftigere tuning voor je Audi RS6, RS7 of RS Q8. Het vermogen gaat nog een tandje verder en is goed voor 962 pk en 1.250 Nm koppel. Met een prijskaartje van 23.500 euro en 1.500 euro voor de installatie een kostbare ingreep. Tegen een meerprijs kun je nog opties aanvinken. Bijvoorbeeld een aanpassing aan de software van de versnellingsbak. Met deze aanpassing staat de bak meer toeren toe (7.100 tpm) in lagere versnellingen. Tevens optioneel is dat HGP de benzinepartikelfilter uit je Audi sloopt. Daar staat tegenover dat je de TÜV-goedkeuring verliest.