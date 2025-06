EV-merk gaat als een jekko: nieuw Ring-record én 200.000 orders in 3 minuten!

Ondanks wat schandalen gaan de zaken geweldig.

Als je als techbedrijf in de auto-industrie duikt, dan moet je opvallen tussen de vele andere nieuwkomers. Dat wist Xiaomi zeker voor elkaar te boksen. Alleen is niet alle publiciteit even positief geweest. Ja, het merk deed (en doet, daarover zo meer) bijzondere dingen op de Nürburgring, maar ook daar zat weer een luchtje aan.

Tevens viel een nieuwe auto al na 39 kilometer stil, kwam er een update waardoor een EV 600 pk verloor en bleken performance-onderdelen hartstikke nep. Hoe kom je daar als nieuw EV-merk bovenop? Nou, zo dus.

Op-twee-na snelste auto op de Ring

De Nordschleife: dat is de grote marketingtruc van Xiaomi. Het bedrijf kocht ruimte op de reclameborden langs de baan en betaalde zelfs voor de naam van bocht 12. Die knik moet je vanaf nu Xiaomi Curve noemen. Ik denk dat men het toch bij Aremberg houdt.

Xiaomi brengt de SU7 Ultra al voor de derde keer naar de Ring. Na de eerste keer was het prototype al sneller dan de Rimac Nevera. Bij poging twee werd ook de Porsche Taycan Turbo GT en 911 GT3 RS verslagen. Nu is het tijd om ook de AMG One voorbij te streven.

Xiaomi heeft een prototype voor de SU7 Ultra ‘Nürburgring Limited Track Edition’ op het asfalt gezet en een getimede ronde gereden. De stopwatch stopte bij 6 minuten en 22,091 seconden. Met die tijd heeft de Xiaomi alleen nog twee prototyperaceauto’s voor zich: de VW ID.R en Porsche 919 Hybrid Evo.

Overigens doet de SU7 Ultra-productieauto een stuk langer over het 20,8 kilometer lange stuk. Zijn snelste tijd is een 7:04,957. Dat is nog steeds sneller dan de Rimac Nevera. Ik adviseer potentiële kopers om voor de aankoop op te zoeken wat de afschrijving op zo’n Taycan-killer is.

Model Y-killer verkoopt als malle

Zet een Ring-record op zondag, verkoop op maandag. Vlak na de tijd van de speciale SU7 opent Xiaomi de orderboeken voor de YU7. Je ziet de crossover hier beneden. Ook bij dit model zijn de nep-McLaren-koplampen aanwezig. Verder moet ik zeggen dat de YU7 er niet heel slecht uitziet.

Daar zijn meer mensen het mee eens. Vlak nadat de lijnen open gingen, kwamen er bergen aanbetalingen binnen. 289.000 enthousiastelingen meldden zich binnen een uur om omgerekend ongeveer € 600,- aan te betalen. Daarvan betaalden er 200.000 al in de eerste drie minuten. Volgens Xiaomi dan. We geloven ze maar op hun blauwe ogen.

Xiaomi YU7

Mocht het exterieur je niet aanstaan, dan doen de specs dat wel. De elektrische crossover is er in drie smaakjes. De versie met de grootste actieradius heeft 830 kilometer aan rijbereik volgens de Chinese meetmethode. De sterkste uitvoering heeft een vermogen van 681 pk en een koppel van 866 Nm. Deze YU7 gaat in 3,2 seconden van 0 naar 100. Opladen gaat ook erg hard: van 10 naar 80 procent vol gaat in 12 minuten. Daarvoor heb je wel een snellader nodig die tot 528 kW aan vermogen kan geven.

Het is nog niet duidelijk of Xiaomi naar Nederland komt met deze crossover. In zijn thuisland is-ie ook nog eens voordeliger geprijsd dan de Tesla Model Y. Zou dat voor jou genoeg zijn om de kans op een defect, vermogensverlies en/of nep-onderdelen te verbloemen?