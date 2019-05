Grote brand verwoest JDM-tuner in Sint-Hubert

Een flinke domper op de dinsdagmiddag.

In het Noord-Brabantse Sint-Hubert heeft een grote brand vanmiddag vermoedelijk JDM-tuner SKY Engineering verwoest. De loods van het bedrijf aan de Petersweg stond vanmiddag om vooralsnog onbekende redenen in lichterlaaie. Pogingen van de brandweer om het vuur te blussen lijken op weinig te zijn uitgemond.

Naar verluidt werd het vuur vanmiddag rond een uur of één ontdekt, niet veel later in de middag arriveerden de eerste hulpdiensten om de brand te doven. Naar het schijnt kende de brandweer de nodige problemen bij het blussen van het 1.000 vierkante meter grote pand. Omdat SKY Engineering buiten het dorp in de polder is gevestigd, was het voor de hulpdiensten lastig voldoende water te krijgen om het vuur te bestrijden.

Het is vooralsnog niet duidelijk in hoeverre het pand van SKY Engineering is aangetast door de brand. Wel wist een woordvoerder van de brandweer aan de media te vertellen dat er talloze ontploffingen te horen waren in het gebouw. Volgens de brandweer gaat het om exploderende banden en gasflessen. Onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de brand exact is ontstaan en hoeveel schade het bedrijf precies heeft geleden.

SKY Engineering is een relatief klein tuningsbedrijf dat zich focust op het oppeppen van JDM-auto’s. Het bedrijf richt zich met name op de betere Nissan Skyline – zoals de R32, R33 en R35 – maar kan eveneens uit de voeten met andere Nissans, Toyota’s, Mitsubishi’s en Honda’s.

