Nieuwe motor moet Ferrari dit weekend winst bezorgen

Kunnen de Italianen het tij keren?

Ferrari had voorafgaande aan het seizoen goede hoop door te kunnen varen op het momentum dat het had opgebouwd in 2018 en de wintertests. Niemand had dan ook voorspeld dat we wederom een bijzonder eenzijdig seizoen voor de kiezen zouden krijgen, maar dit is precies wat er tot op heden is gebeurd. Ieder van de eerste vier wedstrijden heeft Mercedes afgesloten met een één-twee, een record voor de Duitse renstal.

Hoewel Ferrari tevreden mag zijn dat het de dominante kracht was in Bahrein, wist het ook daar uiteindelijk niet met de zege aan de haal te gaan. Sebastian Vettel had te weinig tempo en maakte vervolgens ook nog een behoorlijke fout, terwijl Charles Leclerc zijn eerste overwinning in de koningsklasse als sneeuw voor de zon zag verdwijnen door tragische motorproblemen.

In een poging Mercedes bij te halen heeft teambaas Mattia Binotto besloten de Ferrari dit weekend al van een motorupgrade te voorzien. Ferrari was aanvankelijk van plan de upgrade te introduceren voor de Grand Prix van Canada, maar denkt nu dat het niet langer kan wachten.

“We are currently behind in the championship and we have to catch up, which we know means that our development work will be the key to this season. Having brought a new aerodynamic package to Baku, we will also bring some developments in this area to Barcelona. On top of that, we will have a new power unit that we are introducing ahead of schedule, as the second specification was due to be brought to Canada.”

In tegenstelling tot de motorupgrade waarmee Honda in Bakoe kwam aanzetten, is de nieuwe spec van Ferrari niet gericht op het verbeteren van de betrouwbaarheid. In plaats daarvan ligt de focus enkel en alleen op prestaties, ondanks dat de Italiaanse krachtbron door de paddock werd gezien als de krachtigste. Wees dus niet verbaasd als je dit weekend een Ferrari-V6 in rook op ziet gaan. Ferrari’s oliepartner Shell komt dit weekend overigens met een nieuw smeersel, die de prestaties eveneens moeten verbeteren.

“Shell, in close collaboration with our team, has developed a different formulation of race lubricant that will also be introduced with the new power unit, delivering increased performance. It’s only down to a big team effort with everyone pushing hard to make up ground that we have been able to bring these developments forward.”

Afgezien van deze technische upgrades komt Ferrari, net als alle andere teams, zoals gebruikelijk voor de terugkeer naar Europa, met een aantal ingrijpende aerodynamische verbeteringen. In de loop van het weekend zal blijken in hoeverre de Scuderia hier profijt van heeft.