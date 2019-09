Ferrari blijft potentiële klanten expres teleurstellen

Stelletje schavuiten.

Hoewel sommigen vinden dat Ferrari zuigt, spreekt er waarschijnlijk geen enkel automerk zo tot de verbeelding als dat met il cavallino rampante als logo. Een Ferrari staat vaak hoog op de ‘wat als je de loterij wint’-lijstjes. Eigenlijk is dat best opvallend, want feitelijk schoffeert Ferrari regelmatig haar klanten.

We hebben het onlangs al gehad over het one-off programma, waar alleen de meest geliefde klanten van het bedrijf voor in aanmerking komen. Zij mogen dan, als ze mazzel hebben, een paar miljoen overmaken om een soms vrij lelijke auto in ontvangst te nemen. Doch ook klanten van gewone Ferrari’s hebben het niet makkelijk. Wil je een 812 kopen bijvoorbeed, dan zul je zo’n twee à drie jaar moeten wachten op de levering. De kersverse 812 GTS wordt volgens marketing-jeffe Enrico Galliera ook alleen aan een select groepje uitverkorenen verkocht.

Dezelfde Enrico zegt dat er voorlopig geen verandering zal komen in deze strategie. Ferrari wil blijven doorgaan met het adagium van Enzo Ferrari, die naar verluidt ooit verkondigd zou hebben dat Ferrari altijd ‘een auto minder zal bouwen dan er vraag naar is’. Gallieri geeft wel toe dat het soms een beetje wringt:

Q4 [2018] was one of the healthiest periods of the company, with a healthy waiting list —perhaps almost too healthy-

Maar op deze manier blijft de exclusiviteit gegarandeerd en dat vindt de bestaande klantenkring wel lekker. Spoedig komt echter de Purosangue op de markt. Hoe een en ander zal vergaan met de aanstormende productieknaller van het merk valt nog even te bezien, maar Ferrari zou waarschijnlijk dom zijn als het joekelveel exemplaren van de SUV op de markt plempt. We wensen Galliera vast sterkte met het teleurstellen van al die voetballers…