Grote terugroepactie Volvo, 200.000+ auto’s betrokken

Een puntje om ook op te letten als je gaat shoppen voor een occasion straks!

Volvo heeft een grote terugroepactie in het leven geroepen. De Zweedse autofabrikant roept wereldwijd 219.000 auto’s terug. Het is een preventieve actie met betrekking tot de brandstofleiding. De leiding zou bij sommige auto’s kunnen scheuren met een mogelijke lekkage tot gevolg. Auto’s die in aanmerking komen voor de terugroepactie zijn de Volvo V40, V40 CC, S60, S60 CC, V60, V60 CC, XC60, V70, XC70, S80 en de XC90 gebouwd tussen 2015 en 2016.

Tegenover Autoblog laat Volvo Nederland weten nog niet in kaart te hebben gebracht of ook auto’s in ons land terug naar de dealer moeten. Dat zijn ze op dit moment aan het onderzoeken. Zodra we meer weten zal het artikel van een update worden voorzien. Volvo-klanten die één van de genoemde auto’s in onderhoud hebben bij een dealer zullen tevens geïnformeerd worden, mocht er in Nederland ook sprake zijn van een terugroepactie. Het is onduidelijk hoe lang een reparatie aan de brandstofleiding gaat duren.

Mocht de leiding inderdaad gaan lekken, dan is er kans dat er brandstof terecht komt in het motorcompartiment met alle gevolgen van dien. Voor zover bekend gaat het om een voorzorgsmaatregel. Er zouden geen gevallen bekend zijn van daadwerkelijke problemen.